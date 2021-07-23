В Украине резко ухудшилось качество картофеля: начал гнить на полях, хранить его нельзя

В Украине из-за проливных дождей на большей части территории страны резко ухудшилось качество картофеля. Он начал гнить прямо на полях. Сильнее всего пострадали производители в Херсонской области.

Об этом сообщает профильное издание EastFruit. Чтобы продать урожай, приходится постоянно пересматривать цены. "На данный момент основное предложение на украинском рынке составляет картофель непригодный для хранения, а с учетом резкого ухудшения качественных характеристик данной продукции реализовывать его надо как можно быстрее", – говорится в публикации.

В результате цены снизились примерно на 16%, чем неделей ранее. Так, кг в Херсонской области продают за 4-5 грн. В среднем в продажу он поступает за 4-7 грн за кг. "При этом, по прогнозам украинских синоптиков дожди на территории страны будут продолжаться до конца текущей недели. Большинство украинских фермеров сходятся во мнении, что цены на картофель вряд ли вырастут до конца августа", – добавляют авторы материала.

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К слову, согласно мониторингу цен, стоимость молодой картошки с мая в Украине снизилась с 28,74 до 13,37 грн за килограмм. Отчасти это связано с периодом активного сбора урожая. Однако один из факторов падения цены – проблемы с урожаем.

Как ранее писал OBOZREVATEL, покупатели провели эксперимент и выяснили, что овощи и фрукты дешевле всего купить на рынках в Украине. Дальше расположились Беларусь и Польша, однако некоторые украинские продукты, к примеру, оказались дороже польских и белорусских.

В целом же в НБУ подсчитали, что рост цен в Украине достиг 9,5% (в годовом измерении). А это выше, чем ранее прогнозировали в Нацбанке. В целом регулятор стремится постепенно прийти к размеру инфляции в 5%.