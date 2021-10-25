В Украине резко поменялись цены на овощи: причины и стоимость
Цены на овощи в Украине начали падать. Причина – надвигающиеся морозы. Из-за них фермеры, не имеющие надежных овощехранилищ, спешат продать урожай как можно быстрее.
При чем спешка настолько большая, что, по данным AgroTimes, из-за их транспорта образуются пробки. "Перед самым фермерским оптовым рынком в селе Великие Копани Херсонской образовались заторы", – сообщает издание.Сколько стоят овощи сейчас
Еще в конце сентября 1 кг помидоров стоил 35-50 грн/кг. Сейчас же:
томат красный продается по 14–22 грн/кг;
розовый – по 20–25 грн/кг;
желтый – 20–28 грн/кг;
черный – 24–30 грн/кг.
Баклажаны в конце сентября продавались по 18–35 грн/кг. Сейчас же – по 15–16 грн/кг. Баклажаны Гелиос немного дороже – они стоят 25 грн/кг.
В два раза за два дня подешевела кукуруза. Если 23 октября, по информации comments.ua, ее продавали по 4 грн за штуку, то сейчас – по 2 грн.
Снизились за два дня цены и на капусту. Сейчас за нее придется заплатить:
18–20 грн/кг – за цветную (было 25 грн/кг);
30–40 грн/кг – за брокколи (было около 45 грн/кг);
5 грн/кг – за белокачанную (было 6 грн/кг);
8 грн/кг – за голубцовую (было 9 грн).
Цена на другие сорта капусты:
9 грн/кг – за пекинскую;
10 грн/кг – за краснокочанную;
10–12 грн/кг – за молодую;
80 грн/кг – за брюссельскую.
Немного подешевел картофель. Если 23 октября его продавали по 6 грн/кг, то сейчас – по 5,5–6 грн/кг.
Так же подешевела и морковь: 6 грн/кг против 6,5 грн/кг. Столько же стоит и свёкла.
Немногим более сбавил в цене лук. Сейчас его можно купить по 6-7 грн/кг, а ранее – по 8-8,50 грн/кг.
Конусовидные перцы стоят 12–24 грн/кг. А кубовидные – от 15 грн/кг (за зеленые) – до 45 грн/кг (желтые).
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