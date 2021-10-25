В Украине резко поменялись цены на овощи: причины и стоимость

Цены на овощи в Украине начали падать. Причина – надвигающиеся морозы. Из-за них фермеры, не имеющие надежных овощехранилищ, спешат продать урожай как можно быстрее.

При чем спешка настолько большая, что, по данным AgroTimes, из-за их транспорта образуются пробки. "Перед самым фермерским оптовым рынком в селе Великие Копани Херсонской образовались заторы", – сообщает издание.

Еще в конце сентября 1 кг помидоров стоил 35-50 грн/кг. Сейчас же:

томат красный продается по 14–22 грн/кг;

розовый – по 20–25 грн/кг;

желтый – 20–28 грн/кг;

черный – 24–30 грн/кг.

Баклажаны в конце сентября продавались по 18–35 грн/кг. Сейчас же – по 15–16 грн/кг. Баклажаны Гелиос немного дороже – они стоят 25 грн/кг.

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В два раза за два дня подешевела кукуруза. Если 23 октября, по информации comments.ua, ее продавали по 4 грн за штуку, то сейчас – по 2 грн.

Снизились за два дня цены и на капусту. Сейчас за нее придется заплатить:

18–20 грн/кг – за цветную (было 25 грн/кг);

30–40 грн/кг – за брокколи (было около 45 грн/кг);

5 грн/кг – за белокачанную (было 6 грн/кг);

8 грн/кг – за голубцовую (было 9 грн).

Цена на другие сорта капусты:

9 грн/кг – за пекинскую;

10 грн/кг – за краснокочанную;

10–12 грн/кг – за молодую;

80 грн/кг – за брюссельскую.

Немного подешевел картофель. Если 23 октября его продавали по 6 грн/кг, то сейчас – по 5,5–6 грн/кг.

Так же подешевела и морковь: 6 грн/кг против 6,5 грн/кг. Столько же стоит и свёкла.

Немногим более сбавил в цене лук. Сейчас его можно купить по 6-7 грн/кг, а ранее – по 8-8,50 грн/кг.

Конусовидные перцы стоят 12–24 грн/кг. А кубовидные – от 15 грн/кг (за зеленые) – до 45 грн/кг (желтые).

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