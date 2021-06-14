В Украине резко подорожает хлеб и курятина: сколько будем платить

В Украине до конца года цены на курятину могут увеличиться на 15-20%. Кроме того, ежемесячно на 1,5% будет дорожать хлеб.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, некоторые продукты питания, в первую очередь овощи, летом могут подешеветь. В то же время из-за роста стоимости кормов и снижение поголовья птицы спровоцирует рост цен на курятину.

"Вполне возможен дальнейший рост цены на курятину на 15-20%. Значительная стоимость кормов в сочетании с негативными тенденциями в отрасли... может привести к уменьшению объемов производства мяса птицы и, соответственно, дальнейшему росту цен", – утверждает аналитик УКАБ Светлана Литвин.

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Среди негативных тенденций эксперт называет впервые за длительное время снижение поголовья птицы. Коме того, сейчас в Кабинете министров обсуждают возможность повысить налоги для птицеводов.

Отметим, с начала года в Украине уже на 9,2% подорожал хлеб. Подсолнечное масло взлетело в цене на 42,7%, овощи выросли в цене на 13,5%.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине резко выросли цены на молодую капусту (53%), клубника всего за две недели подорожала на 46%.