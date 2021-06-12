В Украине резко выросли цены на продукты: сколько заплатим и к чему готовиться

По данным госбюджета-2021, инфляция в текущем году не должна была превысить 7,5%. Но уже в мае эксперты НБУ зарегистрировали ускорение роста цен до 9,5%. В связи с этим стоимость продуктов в Украине с начала года выросла в среднем на 8,8%. Если сравнивать с декабрем 2020-го, то подорожало практически все, а некоторые категории товаров выросли в цене почти наполовину.

Почему дорожают продукты, и какие товары вырастут в цене больше всего – читайте в материале OBOZREVATEL.

По данным Госстата, если сравнивать с декабрем 2020-го, то существеннее всего подорожали:

хлеб 9,2%;

подсолнечное масло 42,7%;

фрукты 22%;

овощи 13,5%;

сахар 20,9%.

И этот рост практически не прекращается. Особенно сильно дорожают подсолнечное масло и фрукты. Только с апреля они добавили в цене 6,8% и 14,5% соответственно.

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По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в июне 2021-го существенно выросла также цена курятины – на 16%. Что касается овощей, то особенно сильно подорожала белокочанная капуста – в 2 раза, свекла – в 1,6 раза, а морковь на 78%.

Некоторые сырьевые продукты, к примеру, подсолнечное масло или сахар, подорожали из-за плохого урожая прошлого года. К этому моменту запасов сырья осталось совсем мало, и потому цена продолжает расти.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак также утверждает, причина роста цен на продукты в слишком быстром увеличении стоимости энергоносителей:

"Поскольку энергоносители – это обязательная часть себестоимости всех без исключения товаров и услуг, резкое повышение цен на них ведет за собой цепную реакцию и повышение цен на все товары и услуги. Что мы и наблюдаем".

В ближайшие три месяца резких скачков стоимости продуктов ждать не стоит, утверждает директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, лето – это период стабилизации цен.

"Сейчас практически все продукты будут стабилизироваться или падать в цене. Потому, думаю, в ближайшие три месяца у нас будет ценовая дефляция. В частности, овощи будут стремительно дешеветь, ведь на полках будет появляться новый урожай с открытого грунта", – говорит Пендзин.

Касательно более отдаленных прогнозов, то на осень и конец года точно определить тенденции пока трудно, утверждает эксперт. Чтобы понять, как будет развиваться ситуация, необходимо дождаться нового урожая.

"Обещают 100 млн тонн масляных, 70 млн тонн зерновых. Если будет так, то цены сильно расти не будут. – говорит Пендзин. – Но стоит понимать, что мы достаточно серьезно зависимы от внешних рынков. И любые изменения там, даже при большом урожае, потянут за собой цены и в Украине".

Кроме того, поскольку цены на продукты питания во многом зависят от цен на энергоносители, а они пока сохраняют тенденцию к росту, то до конца года дорожать могут те товары, в себестоимости которых большую долю занимают как раз энергоносители и логистика. По словам Андрея Новака, это касается хлебобулочных изделий, масляной и молочной групп товаров.

"С каждым этапом повышения цен на энергоносители, через некоторый временной промежуток будет приходить этап повышения цен на эти товары", – подытожил Новак.

Наиболее стабильно будет дорожать хлеб. В связи с увеличением темпов инфляции, он будет добавлять к цене по 1,5% в месяц, прогнозирует Пендзин.

"Вполне возможен дальнейший рост цены на курятину на 15-20%. – утверждает аналитик УКАБ Светлана Литвин. – Значительная стоимость кормов в сочетании с негативными тенденциями в отрасли (снижение поголовья птицы впервые за длительный период, обсуждение в правительстве увеличения налогового давления на птицеводство) может привести к уменьшению объемов производства мяса птицы и, соответственно, дальнейшему росту цен".

В целом, резких скачков цен, как было в этом году с подсолнечным маслом, сахаром или яйцами, эксперты не ожидают. Но учитывая темпы инфляции, на существенное падения тоже нельзя надеяться. Ведь не стоит забывать об огромном дефиците бюджета и отсутствии траншей от МВФ. В свете экономических обстоятельств внутреннего и внешнего рынков, после летней стабилизации уже с осени цены на продукты могут частично пойти вверх.