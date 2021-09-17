В Украине обвалились цены на огурцы, и это еще не предел

В Украине стремительно снижаются цены на тепличные огурцы. При этом еще неделю назад наблюдалось резкое подорожание. Сейчас тепличные комбинаты продают огурцы по 10-15 грн/кг, что на 35% дешевле, чем в конце минувшей недели. При этом цены могут снизиться еще больше.

Отмечается, что снижение цены было ожидаемым, потому что с каждым днем на рынке все больше растет предложение огурца второго оборота, а вот спрос остается сравнительно невысоким. Об этом сообщает East-fruit.

Как утверждают сами производители, они вынуждены снижать цены из-за значительного ослабления спроса на тепличные огурцы. Представители розничных сетей и оптовых фирм согласны закупать огурцы небольшими партиями, ссылаясь на крайне низкие темпы продажи.

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Сейчас стоимость тепличных огурцов в нашей стране уже на 16% ниже, нежели в середине сентября 2020-го. Но большинство представителей теплиц не исключают дальнейшего удешевления.

Напомним, в Украине в 2021-м собрали рекордные объемы пшеницы и ячменя. Казалось бы, от этого в стране станет больше муки, а значит и хлеба. Но снижение цен маловероятно, в первую очередь из-за таких факторов, как дорогая электроэнергия и горючее. Однако и резкого подорожания хлеба тоже не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, производство меда в Херсонской области в 2021-м возросло почти вдвое, достигнув 1797 тонн. Растет и экспорт продукта, однако сейчас от него выигрывают не владельцы пасек, а перекупщики.