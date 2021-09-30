В Украине распространяют фальшивки: где выдают "бумажки" и какая купюра опасная

В Украине наиболее популярная среди фальшивомонетчиков купюра в 200 грн 2007 года выпуска. При этом в Национальном банке регулярно фиксируют случаи, когда вместо настоящих денег украинцам выдают бумажки.

Как сообщают в НБУ, определить фальшивку не так сложно, однако качественные экземпляры без специального оборудования определить сложно.

Найти ненастоящие деньги и купить их за 15-30% от номинала можно в сети. "Деньги" отправляют с помощью Новой почты, или же оставляют "клады". Это когда продавцы прячут посылки с фальшивками во дворах, парках, а покупателям присылают карту с точкой, где искать "клад".

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Сами продавцы фальшивок уверяют, что их нельзя определить даже с помощью терминалов. Однако на самом деле это далеко не так. Кроме того, тем, кто использует ненастоящие деньги, грозит реальный уголовный срок.

Фальшивку можно получить в магазине, общественном транспорте. Относительно безопасно – в крупных магазинах, супермаркетах. Везде, где деньги проверяют на специальном детекторе валют. Эти устройства позволяют проверить подлинность банкноты.

Чтобы не стать жертвой мошенников:

не расплачивайтесь крупными купюрами (500, 1000 грн) в общественном транспорте, небольших магазинах;

внимательно проверяйте сдачу на ощупь, также убедитесь, что на купюрах есть защитные элементы;

старайтесь при возможности использовать безналичную оплату;

ознакомьтесь с тем, как должны выглядеть настоящие банкноты. Особое внимание уделите банкноту в 200 грн 2007 года выпуска.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине задержали организаторов международной группировки фальшивомонетчиков, которая сбывала крупные суммы подделок. В СБУ рассказали, что были задержаны пять человек из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Фальшивки сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США.