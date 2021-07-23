В Украине проводят масштабные проверки на зарплаты в конвертах: нашли тысячи нарушителей

В Украине с 1 июля, во время кампании по проверке работодателей на соблюдение трудового законодательства, налоговики вместе с Инспекцией труда нашли 3216 сотрудника, которые работали нелегально. За время кампании количество новых оформленных сотрудников взлетело на 22%.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства экономики. Проверка уже затронула 1063 работодателя. Оказалось, что каждый в среднем привлек к работе по 5 человек без официального оформления. А это значит, что работодатель не платил взносы в Пенсионный фонд, налог на доходы физлиц и военный сбор.

Из-за теневого рынка труда Украина теряет сотни миллиардов гривен ежегодно. Так, по оценкам Минэкономики, объем зарплат в конверте составляет 500 млрд грн (!). Если бы вся эта сумма выплачивалась легально, бюджет бы получил огромные суммы, которые можно было потратить на повышение зарплат медикам, учителям, военным, на индексацию пенсий. Вместо этого деньги остаются в карманах недобросовестных работодателей.

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"Уровень теневой занятости напрямую влияет на социально-экономическую жизнь общества. Это и поступления в бюджет, необходимые для выплаты пенсий и пособий по безработице, и обеспечение защиты социально-трудовых прав работников", – цитирует пресс-служба министра экономики Алексея Любченко.

Больше всего незадекларированных работников – в Запорожской (397), Винницкой (344) и Хмельницкой (221) областях. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество трудоустроенных за время кампании увеличилось более чем 22%.

Активно работники легализуются в сферах:

организации временного размещения (на 142%);

питания (на 36%);

сельского хозяйства (на 9%);

торговле (на 6%).

В региональном разрезе с начала инспекционной кампании самая высокая динамика трудоустройства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – в Киеве (41%), Полтавской области (35%), Черновицкой области (35%).

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