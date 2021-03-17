В Украине провели масштабный перерасчет пенсий: кто в марте получит на 600-800 грн больше

В Украине в марте провели повышение пенсий на 11%. В среднем выплаты увеличили примерно на 300 грн. Однако некоторые пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячную прибавку в размере 600-800 грн.

"Пенсионный курьер" опубликовал примеры расчета прибавки к выплате. Так, зависимо от стажа и коэффициента заработка (соотношение своей зарплаты к средней по стране), каждый украинец получил индивидуальные условия перерасчета.

Украинец получает пенсию с 2015 года, имеет 40 лет стажа, размер зарплаты был в 2,813 раза выше средней и до перерасчета выплата составляла 5,5 тыс. грн. После перерасчета размер его пенсии составит:

3764,40 грн (средняя зарплата за три года) х 1,17 х 1,11 х 1,11 х 2,81300 х 0,40 = 6106,01 грн

Доплата за пять лет страхового стажа свыше 35 лет - 88,45 грн (1769 грн х 5%).

Общий размер пенсии – 6194,46 грн. "Чистая" прибавка составила чуть более 600 грн.

Украинка получила право на пенсию по возрасту в апреле 2012 года, но после достижения пенсионного возраста продолжила работать и обратилась за назначением пенсии по возрасту в более позднем возрасте, в ноябре 2014 года. Имеет 37 лет страхового стажа. Коэффициент заработка, на основе которого определен размер ее пенсии, составляет 1,72513.До марта она получала 3712,44 грн.

Ее прибавку посчитают по формуле:

3764,40 грн х 1,17 х 1,11 х 1,11 х 1,72513 х 0,37 = 3463,79 грн.

Повышение размера пенсии в 15% за более поздний выход на пенсию – 519,57 грн (3463,79 грн х 15%). Доплата за семь лет страхового стажа свыше 30 лет – 123,83 грн (1769 грн х 7%).

Общий размер пенсии после перерасчета – 4107,19 грн. "Чистая" прибавка составит 394,75 грн.

Чернобылец с инвалидностью II группы, среднемесячный коэффициент зарплаты, который учтен при исчислении пенсии – 8,96210. До марта размер выплаты составил 7946,95 грн.

Пенсию пересчитали по формуле.

928,81 грн х 1,17 х 1,11 х 1,11 х 8,96210 х 70% = 8399,76 грн.

Размер ежемесячной дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, не меняется – 379,60 грн. Общий размер пенсии после перерасчета – 8779,36 грн. А "чистая" прибавка будет на уровне 832,41 грн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, в каких случаях пенсии в Украине могут снизить задним числом и кого заставляют вернуть выплаты в бюджет.