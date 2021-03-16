Украинцам задним числом сокращают пенсии и заставляют вернуть в бюджет разницу: кого коснется

В Украине Пенсионный фонд проверяет уже назначенные пенсии и в случае, если находит нарушения (неподтвержденный стаж или зарплату), задним числом снижает выплату и заставляет вернуть разницу в бюджет.

Это следует из десятков судебных дел, опубликованных в публичном реестре. К примеру, 12 марта Днепропетровский окружной административные суд рассмотрел иск пенсионера к местному Пенсионному фонду. Чиновники обнаружили, что на справке о заработной платы нет кода компании и уменьшили пенсию с 12,2 до 4 тыс. грн.

"При инвентаризации по справкам, выданным начиная с января 1992 года, по которым в помесячном расчете размер заработной платы или сумма дохода превышает 5,6 размера средней заработной платы в Украине на день получения указанных сумм, проводится проверка обоснованности их выдачи и соответствия указанных в них сумм заработной платы (дохода) первичными документами, если в пенсионном деле отсутствуют материалы такой проверки", – говорится в пояснении суда. На этот раз админсуд занял позицию истца и обязал вернуть "старую" пенсию.

В то же время в Одесской области Ильичевский городской суд 2 марта удовлетворил иск Пенсионного фонда к местному студенту (получал пенсию по утрате кормильца) и обязал вернуть государству 6,2 тыс. грн. Как говорится в материалах, студент был отчислен с учебного заведения, потерял право получать выплату, но продолжил брать деньги.

11 марта Луганский окружной административный суд рассмотрел иск местного жителя, который требовал пересмотреть перерасчет пенсии с 5,9 до 5,5 тыс. грн. Кроме того, Пенсионный фонд обязал каждый месяц возвращать в бюджет 331,6 грн. Причина – при проверке оказалось, что часть стажа сомнительная.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в результате проверки могут забрать пенсии по целому ряду причин. Среди них как ошибка в фамилии, так и длительный период, когда пенсионер не забирал свою выплату.