В Украине проведут самую масштабную индексацию пенсий: кто через месяц получит на 1500 грн больше

В Украине в марте 2023-го проведут самую масштабную индексацию пенсий. Прибавка может составить около 24%. А те украинцы, которые имеют расчетный размер пенсии в размере 6250 грн, смогут получить прибавку в размере 1500 грн.

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Чем выше пенсия, тем больше будет прибавка, говорится в материале OBOZREVATEL. Осовременивание будет индивидуальным.

Как считают прибавку?

Уровень инфляции за прошедший год делят на два. К этой цифре добавляет половину от среднего за три года ежегодного роста зарплат. Фактически, чем быстрее растут цены и зарплаты, тем больше будет прибавка.

Полученная цифра в процентах - уровень осовременивания пенсии. Но при этом индексировать будут только расчетную часть выплаты. То есть без учета всех возможных прибавок. Например, если вам из-за возраста ежемесячно увеличивают пенсии до определенной суммы, при осовременивании 24% прибавят не ко всему размеру пенсии, а только к расчетной части.

Как считается размер пенсии?

Расчетный размер – та пенсия, на которую вы заработали. Когда вы выходите на заслуженный отдых, среднюю зарплату по стране за прошедшие три года умножают на соотношение важей зарплаты к средней, на 1% и на стаж в годах. То есть чем больше у вас стажа и чем выше была ваша зарплата, тем на более высокую расчетную пенсию вы можете рассчитывать.

Далее к расчетной пенсии могут прибавить, например, добавку за стаж сверхнормативного. Надбавки также бывают за особые заслуги.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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