В Украине проведут масштабную индексацию пенсий: как узнать размер своей выплаты

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Чтобы узнать свой размер пенсии, необходимо узнать расчетный размер выплаты. Точно подсчитать его может только Пенсионный фонд, однако многие пенсионеры знают ключевые показатели: свой стаж, коэффициент заработка. Этого уже достаточно.

У большинства пенсионеров пенсия рассчитана с учетом средней по стране зарплаты в 5426,6 грн. Допустим, у вас есть 28 лет стажа и зарплата была в два раза выше средней (коэффициент 2,0). В таком случае расчетный размер пенсии составляет 3 038,8 грн.

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Именно эту цифру и повысят на 14% – на 425,4 грн до 3 464,2 грн. Допустим, что вы женщина и у вас есть 35 лет стажа, коэффициент заработка составляет 2,0. В таком случае расчетный размер выплаты составляет 3 798,6 грн. Однако "на руки" вы получаете 3 895,3 грн (96,7 грн доплачивают за стаж).

И повышать будут не всю пенсию (3 895,3 грн), а только ее расчетный размер (3798,6 грн). Прибавка составит 531,8 грн. Еще один случай. Если вы получали зарплату, размер который равен средней, имеете 30 лет стажа, то расчетная пенсия составляет 1 627,9 грн, но "на руки" вы получаете 1934 грн – прожиточный минимум для нетрудоспособного.

После индексации расчетного размера пенсии ее размер составит всего лишь 1 855,8 грн, то есть ее размер будет меньше фактического, поэтому пересматривать выплату не будут.

Помимо тех украинцев, которые и сейчас получают минимальную выплату, также индексация не коснется тех, кто выходил на заслуженный отдых с 2019-го. Дело в том, что размер их выплаты еще не успел "устареть". Кроме того, без индексации будут и те украинцы, которые получают выплаты по специальному закону (госчиновники, журналисты и еще некоторые категории).

Тут также важно добавить, что средний размер зарплаты, который учитывают при расчете пенсий и ежегодно повышают, уже давно не соответствуют ее реальному размеру. Чтобы пенсии действительно выросли, нужно не "индексировать" выплаты на 14%, а рассчитать ее размер с учетом актуальных показателей.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.