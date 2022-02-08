В Украине проведут масштабную индексацию пенсий: как узнать размер своей выплаты
аКак изменится мой размер пенсии?
Чтобы узнать свой размер пенсии, необходимо узнать расчетный размер выплаты. Точно подсчитать его может только Пенсионный фонд, однако многие пенсионеры знают ключевые показатели: свой стаж, коэффициент заработка. Этого уже достаточно.
У большинства пенсионеров пенсия рассчитана с учетом средней по стране зарплаты в 5426,6 грн. Допустим, у вас есть 28 лет стажа и зарплата была в два раза выше средней (коэффициент 2,0). В таком случае расчетный размер пенсии составляет 3 038,8 грн.
Именно эту цифру и повысят на 14% – на 425,4 грн до 3 464,2 грн. Допустим, что вы женщина и у вас есть 35 лет стажа, коэффициент заработка составляет 2,0. В таком случае расчетный размер выплаты составляет 3 798,6 грн. Однако "на руки" вы получаете 3 895,3 грн (96,7 грн доплачивают за стаж).
И повышать будут не всю пенсию (3 895,3 грн), а только ее расчетный размер (3798,6 грн). Прибавка составит 531,8 грн. Еще один случай. Если вы получали зарплату, размер который равен средней, имеете 30 лет стажа, то расчетная пенсия составляет 1 627,9 грн, но "на руки" вы получаете 1934 грн – прожиточный минимум для нетрудоспособного.
После индексации расчетного размера пенсии ее размер составит всего лишь 1 855,8 грн, то есть ее размер будет меньше фактического, поэтому пересматривать выплату не будут.Кто вообще не получит повышение?
Помимо тех украинцев, которые и сейчас получают минимальную выплату, также индексация не коснется тех, кто выходил на заслуженный отдых с 2019-го. Дело в том, что размер их выплаты еще не успел "устареть". Кроме того, без индексации будут и те украинцы, которые получают выплаты по специальному закону (госчиновники, журналисты и еще некоторые категории).
Тут также важно добавить, что средний размер зарплаты, который учитывают при расчете пенсий и ежегодно повышают, уже давно не соответствуют ее реальному размеру. Чтобы пенсии действительно выросли, нужно не "индексировать" выплаты на 14%, а рассчитать ее размер с учетом актуальных показателей.
Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.
Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.