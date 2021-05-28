В Украине продукты стоят дороже, чем в Польше: сравнение цен

Некоторые украинские товары уже догнали и даже перегнали в цене европейские. Одним из таких продуктов является молоко. В Украине литр пастеризованного молока стоит в районе 30 грн, тогда как в Польше, Венгрии и Португалии его стоимость значительно ниже и колеблется от 18 до 25,3 грн.

Об этом говорится в материале издания "Вести". Заместитель председателя правления ассоциации "Укрмолпром" Зинаида Карпенко объясняет, что дело в том, что украинское молочное сырье стоит дороже, чем в Европе. "В итоге из Польши, Венгрии, Нидерландов в последнее время импортируется большое количество молочных продуктов", – говорит эксперт.

Еще одна группа товаров, которая обходится жителям других стран дешевле, чем украинцам, – это мясо. В частности, свинина и говядина.

По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей, экономиста Алексея Дорошенко, на это влияет импорт. "Мясо мы импортируем. Свинину, например, в объеме 50%. Но что касается мяса, то такая разница в цене не всегда одинаковая. Если вы посмотрите цену мяса где-то через месяц, то она, возможно, будет в Украине немного ниже. То есть тут все динамично", – отметил специалист.

Дорошенко утверждает, что большинство продуктов ежедневного употребления в Украине уже стоят дороже, чем в ЕС. "Я имею в виду средние по доступности категории продуктов. Если рассматривать высокую ценовую категорию, то зачастую она в Европе будет все-таки дороже", – добавил он.

Если же говорить об овощах, то они, как правило, дешевле в странах ЕС на 5-10%. Факторов, почему так происходит, довольно много. "Это и дороговизна кредитов, и налогообложение, и агродотации, которые в ЕС составляют более 70 млрд евро в год. Кроме того, в силу отсутствия конкуренции производители могут устанавливать цену, какую захотят. Купят и так", – сказал Дорошенко.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2021 году косточковые сорта ягод и фруктов подорожают на 15%. В частности, могут вырасти цены на вишню, черешню, абрикос и сливы.

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