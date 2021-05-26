Дефицит сахара в Украине закончился: что будет с ценами

В Украине в ближайшее время не ожидается скачков цен на сахар. Стоимость одного килограмма удержится на уровне около 24,5 грн.

Ситуацию удалось стабилизировать за счет дополнительного импорта из ЕС. Об этом рассказал генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Роман Сластен, пишет "Сегодня".

"Стабилизировать ситуацию на рынке удалось за счет импорта сахара из ЕС и поставок тростникового сырья, перерабатываемого в Украине. Поэтому дефицит продукта постепенно перекрывается, что позволяет стабилизировать цены на текущем уровне в среднем 24,5 грн/кг сахара", – заявил эксперт.

По его словам, оптимизма добавляет будущий урожай и увеличение в этом сезоне площади посевов под сахарную свеклу на 10% – до 226 тыс. гектаров.

Ранее сообщалось, что аграриям в Украине стоит быть готовыми к тому, что июнь, который является важным для выращивания ягод, может принести свои сюрпризы, такие как засуха или затяжные дожди. Но несмотря на это, цены на ягоды будут невысокими.

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