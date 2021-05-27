Цены на ягоды и фрукты в Украине в 2021-м вырастут: прогноз эксперта

В Украине в 2021 году косточковые сорта ягод и фруктов подорожают на 15%. В частности, могут вырасти цены на вишню, черешню, абрикос и сливы.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин, сообщает AgroReview со ссылкой на ГолосUA. "Я думаю, в этом году цены на косточковые будут выше уровня прошлого года. Возможно, цена будет плюс 15% на общую стоимость всей продовольственной корзины, в том числе косточковых ягод и фруктов", – сказал специалист.

Пендзин отмечает, что косточковые фрукты и ягоды в 2021 году синхронно подорожали с другими продуктами. Эксперт назвал ориентировочную цену ягод и фруктов, которые скоро появятся на прилавках супермаркетов и на рынках.

"К третьей декаде мая общая стоимость продовольственной корзины украинцев выросла на 15% за год. Чтобы узнать, сколько будут стоить вишня, черешня, абрикосы, сливы в этом году, нужно к цене прошлого года добавить около 15%", – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Украине уже летом хлеб может вырасти в цене на 2-3%. Подорожание, которое началось в начале 2021-го, сейчас замедлилось.

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