В Украине появятся монеты необычной формы: как они выглядят

Роман Костюченко
Личные финансы
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В Украине появятся монеты необычной формы

Национальный банк Украины выпустил набор памятных монет "Казацкие клейноды". В него вошли 4 монеты квадратной формы, номиналом 10 грн каждая. В оборот "Казацкие клейноды" будут выпущены 30 декабря.

Согласно информации НБУ, монеты изготовлены из серебра. Тираж выпуска – 2 000 штук.

Что изображено на лицевой стороне монет

На аверсе каждой монеты изображен уникальный главный элемент. В частности:

  • казак Мамай;

  • казацкие клейноды и другие артефакты, символизирующие период казачьей эпохи.

Общими элементами для всех монет являются:

  • малый Государственный Герб Украины;

  • надпись "Украина";

  • номинал;

  • год чеканки;

  • логотип банкнотно-монетного двора НБУ;

  • обозначение металла и его пробы;

  • масса монеты в чистоте.

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Лицевая сторона монет
Что изображено на оборотной стороне монет

На реверсе каждой монеты изображены уникальные главные элементы. В частности:

  • надпись "Печать гетмана Ивана Скоропадского. Первая четверть XVIII века" и печать Ивана Скоропадского (из локальной позолоты);

  • надпись "Печать гетмана Петра Дорошенко. Вторая половина XVII века" и печать Петра Дорошенко (из локальной позолоты);

  • надпись "Печать гетмана Григория Лободы. Конец XVI века" и печать Григория Лободы (из локальной позолоты);

  • надпись "Печать гетмана Богдана Хмельницкого. Середина XVII века" и печать Богдана Хмельницкого (из локальной позолоты).

Оборотная сторона монет

Общими для всех монет являются:

  • надпись "Казацкие клейноды";

  • декоративные элементы.

Национальный банк Украины выпустил набор памятных монет "Казацкие клейноды"
В Украине изменят дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривни

НБУ изменит дизайн монет в 1 и 2 гривни. Причина – массовые жалобы украинцев на невозможность их различить. Однако когда именно новый дизайн будет представлен, а монеты пущены в оборот, регулятор не уточнил.

Прежде всего речь идет о жалобах пожилых украинцев и тех, у кого есть проблемы со зрением. О планах рассказал заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале НБУ.

"Мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования. Прежде всего для людей с недостатками зрения и пожилых", – сообщил Шабан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Приобрести ее можно в Нацбанке.

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