В Украине появятся монеты необычной формы: как они выглядят

Национальный банк Украины выпустил набор памятных монет "Казацкие клейноды". В него вошли 4 монеты квадратной формы, номиналом 10 грн каждая. В оборот "Казацкие клейноды" будут выпущены 30 декабря.

Согласно информации НБУ, монеты изготовлены из серебра. Тираж выпуска – 2 000 штук.

На аверсе каждой монеты изображен уникальный главный элемент. В частности:

казак Мамай;

казацкие клейноды и другие артефакты, символизирующие период казачьей эпохи.

Общими элементами для всех монет являются:

малый Государственный Герб Украины;

надпись "Украина";

номинал;

год чеканки;

логотип банкнотно-монетного двора НБУ;

обозначение металла и его пробы;

масса монеты в чистоте.

Видео дня

На реверсе каждой монеты изображены уникальные главные элементы. В частности:

надпись "Печать гетмана Ивана Скоропадского. Первая четверть XVIII века" и печать Ивана Скоропадского (из локальной позолоты);

надпись "Печать гетмана Петра Дорошенко. Вторая половина XVII века" и печать Петра Дорошенко (из локальной позолоты);

надпись "Печать гетмана Григория Лободы. Конец XVI века" и печать Григория Лободы (из локальной позолоты);

надпись "Печать гетмана Богдана Хмельницкого. Середина XVII века" и печать Богдана Хмельницкого (из локальной позолоты).

Общими для всех монет являются:

надпись "Казацкие клейноды";

декоративные элементы.

НБУ изменит дизайн монет в 1 и 2 гривни. Причина – массовые жалобы украинцев на невозможность их различить. Однако когда именно новый дизайн будет представлен, а монеты пущены в оборот, регулятор не уточнил.

Прежде всего речь идет о жалобах пожилых украинцев и тех, у кого есть проблемы со зрением. О планах рассказал заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале НБУ.

"Мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования. Прежде всего для людей с недостатками зрения и пожилых", – сообщил Шабан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Приобрести ее можно в Нацбанке.