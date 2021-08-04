В Украине появятся новые программы доступного жилья: что принял Кабмин

Доступного жилья для украинцев станет больше. Правительством одобрены условия для реализации ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжильё") программ по обеспечению граждан Украины жильем на условиях финансового лизинга и ипотечного кредитования за счет собственных и привлеченных средств.

Соответствующий проект постановления принят правительством в среду, 4 августа. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания Кабмина в YouTube.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время правительственного заседания, планируется выпуск государственных облигаций в размере 20 млрд грн для того, чтобы воспользоваться ипотечными программами могло значительно большее количество людей.

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Согласно документу, воспользоваться программами от "Укрфинжильё" смогут:

граждане Украины, которые получают зарплату за счет денег из госбюджета или местных бюджетов;

внутренние переселенцы, информация о которых внесена в Единую базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Для того, чтоб получить жилье на условиях финансового лизинга (с нулевым первым взносом), заявитель должен состоять на квартирном учете и соответствовать таким требованиям:

размер среднемесячного совокупного дохода семьи за последние полгода не должен превышать 10 размеров среднемесячных зарплат в соответствующем регионе, где находится жилье;

возраст заявителя на момент полного погашения обязательств по договору финлизинга не должен превышать 70 лет;

заявитель и члены его семьи не имеют и не имели на протяжении 5 последних лет в собственности жилой недвижимости, которая превышает нормативы, дающие право на улучшение жилищных условий (на семью из одного или двоих человек площадь жилья не должна превышать 50 кв. м. и по 20 кв.м. – на каждого последующего члена семьи).

Договор финансового лизинга составляется на срок, который не может быть меньше 1 года и больше 20 лет. На условиях финансового лизинга может передаваться жилье, которое эксплуатируется не дольше 20 лет, в пределах таких нормативов: 21 кв.м. на одного члена семьи и дополнительно 10, 5 кв. на семью, но не больше, чем 94,5 кв.м.

Заявитель самостоятельно выбирает жилье, которое хочет получить в финансовый лизинг. При этом взаимодействие заявителя происходит не напрямую с "Укрфинжильё", а с органами обеспечения жильем, в которых заявитель состоит на квартирном учете и которые заключили договора с "Укрфинжильё". Примечательно, что согласно документу, органы обеспечения жильем могут принимать решения касательно компенсации части лизинговых платежей заявителя.

Механизм ипотечного кредитования очень похож на действующую сегодня ипотечную льготную программу "Доступная ипотека под 7%". По сути, имеет место масштабирование этой программы. Разница состоит лишь в том, что размер учетной ставки по кредиту "Укрфинжильё" определяет в каждом случае отдельно с учетом стоимости привлеченных (заимствованных) финансовых ресурсов.

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