В Украине за год яблоки подешевели в два раза: названа стоимость
В Украине в начале июля цены на яблоки стандартного качества колебались от 21 до 25 грн/кг, а в аналогичный период 2020-го продавали по 47-54 грн/кг. При этом годом ранее яблок на полках в украинских супермаркетах в этот период уже почти не было.
Отмечается, что ожидания участников рынка были совершенно противоположными – они ожидали, что цены в этом сезоне будут значительно выше, чем годом ранее. Об этом сообщает EastFruit.
В результате неправильной оценки рынка украинские садоводы не смогли продать яблоко в тот период, когда спрос на него был высокий. При этом на рынке большой выбор сезонных косточковых фруктов и широкий ассортимент ягод, поэтому спрос на яблоко невысок.
Ранее сообщалось, что в супермаркетах Чехии украинское подсолнечное масло стоит около 30 крон или 35 гривен. При этом продукция этого же производителя в Украине будет стоить до 65 гривен.
"Очень жаль, что подсолнечное масло украинского производителя мне выгоднее привезти из Чехии, чем купить в Украине", – сообщил Михаил Король.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине на текущей неделе предложение лука уменьшилось. Ключевой причиной является дождливая погода, которая привела к временной остановке сбора нового урожая. А это повлияло на повышение стоимости. Диапазон цен от производителей колеблется от 6,5 до 8 грн/кг.
В Украине яйца могут подорожать почти вдвое – до 40 грн. Цена десятка яиц может взлететь уже в августе и продержаться на таком уровне до весны 2022-го. Подорожание связано с уменьшением производства.