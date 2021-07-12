В Украине за год яблоки подешевели в два раза: названа стоимость

В Украине в начале июля цены на яблоки стандартного качества колебались от 21 до 25 грн/кг, а в аналогичный период 2020-го продавали по 47-54 грн/кг. При этом годом ранее яблок на полках в украинских супермаркетах в этот период уже почти не было.

Отмечается, что ожидания участников рынка были совершенно противоположными – они ожидали, что цены в этом сезоне будут значительно выше, чем годом ранее. Об этом сообщает EastFruit.

В результате неправильной оценки рынка украинские садоводы не смогли продать яблоко в тот период, когда спрос на него был высокий. При этом на рынке большой выбор сезонных косточковых фруктов и широкий ассортимент ягод, поэтому спрос на яблоко невысок.

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Ранее сообщалось, что в супермаркетах Чехии украинское подсолнечное масло стоит около 30 крон или 35 гривен. При этом продукция этого же производителя в Украине будет стоить до 65 гривен.

"Очень жаль, что подсолнечное масло украинского производителя мне выгоднее привезти из Чехии, чем купить в Украине", – сообщил Михаил Король.

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