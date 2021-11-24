В Украине появилась новая схема обмана: мошенники массово рассылают опасные СМС

В Украине мошенники рассылают сообщения, в которых предлагают указать данные своей банковской карты для получения "карантинной выплаты". На фоне обещаний президента Владимира Зеленского выделить по 1 тыс. грн всем вакцинированным (на кино, концерты, транспорт), мошенники внедрили новую схему. Те, кто указывает реквизиты своей карты в ответ на сообщение, вовсе теряют все средства на ней.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Мошенники делают рассылку на большое количество номеров с предложением получить вознаграждение за что-то (это может быть прибавка к пенсии, 13 зарплата, карантинные выплаты и многое другое). В таком сообщении, как правило, расположена ссылка на сайт, где вам нужно будет ввести данные карты, куда придут деньги. Когда же вы их введете, мошенники снимут все, что есть на этой карте, еще и могут попытаться оформить кредиты.

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В этой схеме время от времени меняется лишь "легенда". К примеру, в прошлом году мошенники предлагали "карантинные" 8000 грн. Сейчас же, когда одним из самых обсуждаемых вопросов стало вознаграждение для вакцинированных украинцев, они само собой взяли на вооружение это. О такой схеме украинцев предупредил ПриватБанк на своей странице в Facebook:

"Выплата COVID-19" – такую новую схему придумали изобретательные мошенники. Вам приходит сообщение о выплате на несколько тысяч гривен. Все, что нужно сделать, перейти по ссылке, заполнить личные данные и реквизиты банковских карт".

Подживляет эту схему еще и не совсем конкретное высказывание президента Владимира Зеленского. Механизма выплат, как такового, он не разъяснил, потому это дает злоумышленникам широкое поле для фантазий.

Прежде всего стоит обратить внимание на ряд несостыковок между предложениями мошенников и заявлениями официальных лиц. Как разъяснил премьер-министр Денис Шмигаль, программа стартует 19 декабря, выплаты можно будет получить только на виртуальную карту через Дію, а использовать лишь на определенные услуги (к примеру, билеты в кинотеатр, театр или концерт, на занятия спортом, путешествия по Украине самолетом или поездом). Если деньги предлагают уже сейчас наличкой – это, очевидно, "развод". Кроме того, если обещанная сумма выплат превышает 1000 грн – это идет вразрез со словами президента.

Среди прочего, должен насторожить и тот факт, что для получения помощи у вас не требуют подавать огромные пакеты документов, как часто бывает с украинской бюрократией.

"Получить какие-то компенсации всегда было непросто. Нужно было еще доказать, что вы имеете на это право. Соответственно, если вам что-то преподносят на блюдечке, нужно включить мозг и подумать: с чего это вдруг все стало так легко?", – рассказал архитектор компании "IT Лаборатория" Андрей Перцюх.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине мошенники получают дорогостоящую технику вместо покупателей. Они подделывают документы и заполучают уникальный код, который должен приходить клиенту после того, как товар доставляют в отделение.