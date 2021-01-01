В Украине после праздников подорожают яйца: прогноз аналитика

В Украине в январе 2021-го подорожают яйца. Несмотря на то, что спрос снизится, из-за подорожания сырья и сокращения поголовья птицы рост цен избежать не удастся.

Такой прогноз озвучила эксперт по птицеводства Ассоциации животноводов Украины и компании AVA Group Ирина Бойко, передает пресс-служба организации. "На конец декабря 2020-го себестоимость производства яиц на предприятиях колеблется в пределах 22 грн/10 шт., А конечная цена на полках потребителей – от 30 грн/10шт. Вопрос, как изменится цена в январе 2021-го? Ни один производитель не имеет четкого ответа. После новогодних праздников спрос потребителей снизится, а вот цена на яйца, скорее всего, увеличится", – прогнозирует аналитик.

Подорожание яиц связано со стремительным ростом цен зерновых (кукуруза, пшеница) и белковых (жмых сои и подсолнечника) на фоне их дефицита, это стало причиной подорожания и комбикормов, которые занимают до 70-75% себестоимости производства продукции.

На фоне этих новостей фермеры боятся, что не хватит корма: некоторые производители сокращают поголовье птицы, а некоторые – даже вынуждены закрываться, чтобы переждать непредсказуемые колебания.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года, что приведет к росту цен на продукты и товары.