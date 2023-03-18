В Украине популярный овощ подорожал в 2,5 раза: дешеветь не будет до лета

В Украине цены на цибулю, которая является одним из самых популярных овощей, увеличились в 2,5 раза. Подорожание продолжится до лета.

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Об этом в эфире Громадського радіо рассказал экономист Олег Пендзин. Он отметил, что рост цены "в некоторой степени объективный, потому что 35% украинского рынка лука — это была Херсонская область".

"Я имею в виду сухой лук, такой классический, который входит в борщовый набор… До того, даже когда мы с вами не были в активной базе боевых действий, ежегодно где-то примерно в апреле мы брали импорт по луку. Завозили его как правило из Туркменистана, транзитом через страну-агрессора, через такой импорт мы обеспечивали свой внутренний рынок", – пояснил эксперт

Он не прогнозирует снижения цен на овощ в ближайшее время, наоборот — к лету возможен небольшой рост стоимости. До лета украинский рынок будет полностью зависеть от импорта.

"Поступление лука украинского производства из открытого грунта, возможно, будет немного позже, где-то летом. К лету мы будем четко сидеть на импорте, четко будем зависимы от того. Наверное, не стоит ожидать, что цена будет серьезно опускаться. Я не думаю, что она еще будет расти, разве перед пасхальными праздниками мы увидим небольшой рост, но все равно она на сегодняшний день очень высока и очень чувствительна, потому что лук практически во всех блюдах присутствует, мы его достаточно активно употребляем. небольшой рост цен на лук и дальше", – добавил Олег Пендзин.

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