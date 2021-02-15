В Украине около половины алкогольного рынка занимает контрафактная (поддельная, без акцизов и контроля) продукция. Чаще всего такие напитки попадаются в интернете, на рынках, в мелких магазинах.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сайты по продаже нелегального алкоголя никто не блокирует, потому что нет соответствующей законодательной нормы. Алкоголь свободно пересылают почтовыми сервисами, продают на мелких оптовых рынках по ценам, значительно ниже минимально разрешенной. Качество теневого алкоголя никто не может гарантировать, но многих украинцев это не беспокоит. По словам Игоря Товкача, больше половины всего потребляемого в нашей стране спиртного – сделано нелегально.

"По данным авторитетных иностранных источников по состоянию на 2016-й год теневой рынок в Украине составлял 46% абсолютного алкоголя (100% спирт) из всего потребляемого народом. И теневой сегмент дальше растет. По нашим подсчетам, он продолжил рост до 52-54% рынка в 2019-м".

Примерно 70% нелегального рынка занимает крепкий алкоголь (водка), 3% – пиво и 27% – вина. Из-за сложившейся ситуации наше государство ежегодно теряет около 25 млрд грн недополученных налогов и сборов.

В крупных супермаркетах и сетевых магазинах опасный для здоровья алкоголь практически не встречается, как рассказывает руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кальдий. А вот в мелких магазинах, кафе, на рынках и в интернете купить фальсификат несложно.

"Трагические случаи, которые встречаются после употребления некачественного алкоголя, все связаны с продажей "с рук", в маленьких магазинах. Нужно быть очень осторожными, покупая продукцию в интернете. Чаще всего на сайтах таких магазинов нет никаких данных, кроме контактного номера телефона", – рассказывает руководитель лаборатории.

В супермаркетах же нарушения, которые удалось обнаружить центру экспертиз, незначительные: не указывают все наименования сортов винограда в винах, не выдерживают технологию приготовления коньяка и т.п.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 26 января действуют новые минимальные цены на вино и шампанское. Если раньше бутылку не могли продавать дешевле, чем за 89 грн, то по новым правилам цена должна составлять не менее 109 грн.