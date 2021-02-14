В Украине 50% алкоголя – контрафакт: власти задумали масштабную реформу рынка

В Украине производство спирта много лет находилось под полным контролем государства. Всеми заводами владели органы власти, начиная от Минздрава и заканчивая Госуправлением делами (обеспечивает работу президента). В результате объем нелегально алкоголя достиг 50%.

В 2020-м Фонд госимущества отдал на приватизацию 20 заводов "Укрспирта". Фактически это дало старт новым правилам на рынке. О том, сколько в Украине контрафакта и поможет ли приватизация, читайте в материале OBOZREVATEL.

Несмотря на некое падения спроса в последние годы, наиболее потребляемым алкогольным напитком в Украине остается водка. Хоть ее минимальная установленная цена – около 90 грн, интернет наполнен предложениями более дешевого продукта. К примеру, на одном из сайтов нам удалось найти 10 л водки в тетрапаке за 310 грн. Если разделить на бутылки по 0,5 л – получается примерно 15,5 гривны за бутылку. Это почти в 6 раз дешевле, чем стоит такой же объем в магазине.

"Если минимальная розничная цена, которую устанавливает Кабмин на 0,5 л водки, немногим ниже 90 грн, то легальный производитель не может конкурировать с теневиком, – говорит аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач. – Иногда мы слышим новости о том, что где-то кого-то ловят за незаконное распространение алкоголя, но в сравнении с величиной оборота незарегистрированного товара – это мизер, ибо проблема производства и оборота такой продукции не решена в корне. Наказания отдельных теневиков намного ниже прибыли, которую они получают".

Сайты по продаже нелегального алкоголя никто не блокирует, потому что нет соответствующей законодательной нормы. Алкоголь свободно пересылают почтовыми сервисами, продают на мелких оптовых рынках по ценам, значительно ниже минимально разрешенной. Качество теневого алкоголя никто не может гарантировать, но многих украинцев это не беспокоит. По словам Игоря Товкача, больше половины всего потребляемого в нашей стране спиртного – сделано нелегально.

"По данным авторитетных иностранных источников по состоянию на 2016-й год теневой рынок в Украине составлял 46% абсолютного алкоголя (100% спирт) из всего потребляемого народом. И теневой сегмент дальше растет. По нашим подсчетам, он продолжил рост до 52-54% рынка в 2019-м".

Примерно 70% нелегального рынка занимает крепкий алкоголь (водка), 3% – пиво и 27% – вина. Из-за сложившейся ситуации наше государство ежегодно теряет около 25 млрд грн недополученных налогов и сборов.

Почему же это стало возможным? Действительно, часть алкогольных напитков попадает в Украину контрабандой, к примеру, из молдавского Приднестровья или так называемых "Л/ДНР".

Часть спиртного – настойки, вино, самогон – люди делают в домашних условиях. Но в то же время, огромный процент не подакцизной водки вырабатывается из спирта, который производится на госпредприятиях.

Монополию на производство спирта до 2020-го имело государство. Делать его могли только предприятия "Укрспирта". В то же время в объяснительной записке к закону о демонополизации этого рынка указано, что теневой оборот спирта в стране составлял 45%. Получается, что примерно такой процент продукции эти предприятия продавали "налево". Потому, чтобы уменьшить долю теневого рынка, заводы "Укрспирта" решили распродать частным структурам.

Прошлый год был для рынка алкогольных напитков не самым легким, но в конечном счете, во многом – удачным. Хуже всего складывалась ситуация у производителей вин. Их производство критически упало по сравнению с 2019-м.

Игристые вина: -15,4%;

крепленые: -40%;

вермут и ароматизированные вина из свежего винограда: - 60%.

Производство пива осталось практически на старом уровне: - 0,5%. Водки же начали производить немного больше: +1,8%.

Лучше всего ситуация у производителей:

слабоалкогольных напитков: + 5,7%;

ликеров и настоек: + 22,4%;

сидра: +22,7%.

Благодаря росту производства по многим направлениям, выросла и сумма общего акцизного сбора. В прошлом году бюджет Украины получил 7,88 млрд грн отчислений, что на 8,6% больше, чем в 2019-м.

Что касается цен на алкоголь, то в нашей стране их много лет фактически регулирует государство. Минимальная цена алкогольной продукции устанавливается постановлением Кабинета министров. К примеру, стоимость бутылки водки должна составлять не ниже 89,4 грн, натурального вина – 42 грн, вина с добавлением спирта – 49 грн, игристого – 109 грн, сидра – 29,8 грн. Но в Украине можно приобрести алкоголь и по более низким ценам.

"Бедная страна всегда подталкивает к тому, что при покупке алкоголя люди будут прежде всего смотреть на цену, – говорит глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – Предлагаешь цену ниже, даже если есть вероятность, что алкоголь подделан, на это реагируют положительно все: от магазина до потребителя. Когда покупательная способность населения падает, растет доля контрабанды и контрафакта".

В Украине – 81 завод по производству спирта. ГП "Укрспирт" владеет 41 из них, ещё 37 – у концерна "Укрспирт", 2 – у МОЗ, 1 – у Госуправления делами. До конца 2020-го правительство планировало передать на приватизацию 36 заводов, но получилось только 20.

По мнению Алексея Дорошенко, приватизация спиртовых заводов – положительный шаг. Ведь это может сделать рынок более конкурентным:

"Ключевое в проданных предприятиях не производство спирта, а лицензия. Если у предприятия есть лицензия – оно интересно, потому что может производить и продавать собственную водку. Если же лицензии нет, спирт вы делать будете, но продавать его можно только государству. Это никому не интересно, ведь на тех предприятиях изготовить что-то с нормальной рентабельностью просто невозможно".

В то же время Игорь Товкач к приватизации скептичен:

"Подавляющее большинство спиртзаводов приобретены непубличными компаниями с непонятным уставным капиталом. Кто-то собирает эти активы с целью получить хоть и временное, но монопольное положение на рынке. Лучшие – купят по цене ниже ожидаемой. Другие – закроются с соответствующими социальными проблемами для коллективов и недопоступлениями налогов в местные бюджеты. И заявленный план, получить от приватизации 2 млрд грн, тоже будет провален".

По словам Игоря Товкача, вывести рынок из тени за счет передачи в частные руки не получится. Чтобы легальный алкоголь стал конкурентным теневому, нужно его удешевить, как минимум в 4 раза. Но это нереально. Ведь минимальные цены введены, чтобы обеспечить возможность легальным производителям получить некую прибыль. К тому же, если теневой рынок рос, когда весь спирт контролировало государство, то выход отрасли из-под прямого контроля ситуацию может только ухудшить.

В целом потребление алкоголя в больших количества плохо сказывается на населении страны: падает рождаемость, растет смертность, уменьшается продолжительность жизни. А употребление некачественного алкоголя дополнительно ухудшает ситуацию. Потому борьба с теневым рынком алкогольных напитков имеет под собой не только экономический, но и социальный базис. Качественное регулирование рынка алкогольных напитков, нацеленность на постепенное уменьшение потребления алкоголя должно быть одним из приоритетов государства. Улучшит ли ситуацию на рынке приватизация – пока не очевидно.