В Украине подорожали три популярных продукта: что происходит с ценами

В Украине за последние две недели октября заметно подорожали помидоры, подсолнечное масло и свекла. В итоге к началу ноября средние цены на томаты достигли 38,45 грн/кг, на масло – 66,65 грн/л, а на свеклу – 8,4 грн/кг.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). Причины подорожания у этих продуктов отличаются.

Средние цены на помидоры за две недели повысились на 7% из-за того, что закончился сезон выращивания этого овоща в Украине. Теперь украинцы переходят на тепличные и импортные томаты, а они всегда дороже грунтовых, объяснила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Ситуация с ценами на свеклу, наоборот, необычная для середины осени. Обычно в конце октября этот овощ дешевеет. Но в этом году производители решили "придержать" свеклу и продать ее попозже по более выгодной цене.

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Это привело к снижению предложения и, соотвественно, повышению цен. Однако, по словам Литвин, выиграть могут не только фермеры, но и покупатели. Из-за того, что цены начали расти уже сейчас, в будущем сезонное подорожание овоща не будет таким резким, как обычно.

В ноябре, по словам Литвин, все овощи могут подорожать еще на 5-10%. А до конца года рост цен может стать еще большим.

Подсолнечное масло могло бы подешеветь, благодаря хорошему урожаю подсолнечника в Украине. Но этого не происходит из-за глобальных тенденций.

"Значительный спрос на подсолнечное масло на мировом рынке (а Украина является крупнейшим мировым экспортером в мире данного продукта) не позволяет начать процесс снижения цен на данную продукцию на украинском рынке. За последние две недели цена подсолнечного масла выросла на 4%, до 66,65 грн/л", – объяснила Литвин.

Как объяснила эксперт в OBOZREVATEL, рост цен на масло пока не прекратится: "В ноябре следует ожидать дальнейший рост цены на данный продукт, но незначительный: 2-3%. То есть в ноябре подсолнечное масло обойдется в 68-69 грн/литр".

Напомним, в Украине за год заметно подорожал борщ. Кастрюля борща на свином бульоне на четырех человек в октябре 2021 года стоила в среднем 65,16 грн. Это на 5,52% больше, чем годом ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы платят за подсолнечное масло в разы больше, чем жители стран ЕС. Производители считают, что если ситуация с ценами на энергоносители не изменится, вскоре в магазине литр масла можно будет купить за цене выше 100 грн.

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