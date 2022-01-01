В Украине подорожали продукты: экономист назвал три причины

Рост цен на продукты питания в Украине связан с тремя факторами, в частности, с пандемией коронавируса в мире. Отечественные аграрии формируют цены на свой продукт, ориентируясь на цены на зарубежных рынках.

Об этом в программе The Guest на телеканале OBOZREVATEL рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. "За год цены на продовольствие в мире выросли на 37%", – сообщил он (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Как пояснил эксперт, существует, по меньшей мере, три причины подорожания продуктов в Украине и мире.

Первая причина состоит в пандемии коронавируса. "Большая часть урожая в мире собирается сезонными рабочими руками. Страны серьезно защищаются от миграции, от этих рабочих рук. Поэтому общий объем урожая был меньше, чем ожидалось", – сказал Пендзин.

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Вторая причина – сложные погодные условия 2020 и 2021 годов. "И 2020, и 2021 год были чрезвычайно сложными с этой точки зрения. Например, во Франции в этом году огромный недоурожай продовольственной пшеницы", – заметил экономист.

Третья причина, по его мнению, в том, что украинское сельское хозяйство сильно связано с внешними рынками. "Мы являемся активными поставщиками аграрной продукции на внешние рынки, у нас формируется та цена, которая соответствует цене на рынке, где мы продаем продукцию", – заметил экономист.

"Экспортер не будет продавать продукцию на внутреннем рынке дешевле, чем он продает на внешнем", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, накануне новогодних праздников в Украине подорожало большинство продуктов питания. Одним из факторов этого является повышенный спрос.