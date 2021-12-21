Дороже некуда. Перед Новым годом в Украине подорожают продукты: как и на что изменятся цены

Накануне рождественских и новогодних праздников в Украине подорожает большая часть продуктов питания. Однако резко взвинчивать цены производители и продавцы уже не рискнут, ведь за минувший год подорожание и так достигло очень существенных показателей.

Так сколько же придется заплатить украинцам за продукты к новогоднему столу, где искать скидки и почему ситуация не улучшится в 2022 году, читайте в материале OBOZREVATEL.

Помимо сезонных факторов и рыночных особенностей в преддверии Рождества и Нового года к формированию цен подключается повышенный спрос. Поэтому стоит ожидать подорожания тех продуктов и ингредиентов, которые используются для приготовления блюд праздничного стола, отметила аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) Светлана Литвин.

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Наиболее заметно подорожают:

разные виды мяса;

сыры;

яйца;

свежие овощи;

некоторые виды фруктов (например, цитрусовые).

"Однако учитывая довольно стремительный рост цен в течение года (по официальным данным, 13,3% за год. – Ред.), значительного скачка в канун праздников в ценах не будет, так как данный фактор будет ограничиваться покупательной способностью украинцев", – говорит Литвин.

К примеру, подсолнечное масло и сахар, которые продемонстрировали наибольшие темпы роста в текущем году, перед новогодними праздниками дорожать не будут. "Уже около одного-двух месяцев цены на данные позиции колеблются в пределах плюс-минус 2-3% и предновогодний повышенный спрос практически никак на них не отразится", – поясняет эксперт.

Похожий прогноз озвучивает и директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, стоимость хлеба тоже останется без существенных изменений. Этот продукт за год уже подорожал на 18% и цена продолжит постепенно повышаться, но это уже не будет зависеть от праздничного спроса.

Чаще всего из мяса для новогоднего стола украинцы выбирают свинину и курятину. И вот именно куриное филе подорожает наиболее серьезно. В предыдущие годы, по словам Литвин, его цена в преддверии праздников росла примерно на 5%. И если такая тенденция не прервется, то ближе к праздникам за него придется заплатить около 116 грн за кг.

"Цены на другие позиции более стабильны и потенциальный рост не превысит 1-2%. Аналогичная ситуация будет наблюдаться со свининой – на более дорогие позиции, например, вырезку, цена может возрасти на 3-5%. Все остальные позиции, скорее всего, останутся без изменений или рост будет минимальным", – прогнозирует специалист.

Стоит быть готовым и к незначительному подорожанию твердых сыров. Если сейчас средняя цена за 1 кг составляет около 276 грн, то ближе к праздникам ценники вырастут на 2-3% – примерно до 285 грн.

Конечно, рост цен не обойдет и один из базовых продуктов – куриные яйца. Пиковые цены на них обычно наблюдаются как раз на новогодние праздники и на Пасху. Ожидается, что в конце 2021-го за десяток продавцы будут просить около 38-40 грн.

Кроме того, на 10% может вырасти стоимость свежих помидоров, перца и огурцов.

А вот среди фруктов наибольшее подорожание продемонстрируют мандарины, особенно лучшие их сорта, отметила Литвин.

"Цена на данную позицию может возрасти на 20% по сравнению с текущей ценой (до 45 грн/кг. – Ред.), ведь практически ни один новогодний стол не обходится без ароматных мандаринок. Однако стоит отметить, что большие темпы роста демонстрируют более дорогие и качественные позиции, например сорт "клементин", так как к новогоднему столу пытаются купить все самое качественное", – говорит аналитик УКАБ.

А вот чтобы приготовить традиционные новогодние салаты, в этот раз украинцам придется заплатить на 30% больше, чем год назад. Согласно подсчетам OBOZREVATEL, ингредиенты для "Селедки под шубой" потянут примерно на 85 грн, а для "Оливье" – на 153 грн.

Дороже всего обойдутся селедка (не дешевле 75 грн/кг), "докторская колбаса" (около 200 грн/кг), яйца (36 грн/десяток) и майонез (27 грн за пачку). Но самый существенный вклад в подорожание внесли овощи "борщевого набора", которые используются и в новогодних салатах. Цены на них за год в среднем выросли на треть.

Поскольку подорожание в Украине коснулось практически всех продуктов, а не только ингредиентов для традиционных салатов, то в этот раз на новогодний стол придется потратить примерно на 25% больше, чем годом ранее, уточнял Пендзин.

Разумеется, акции и скидки на продукты с прилавков никуда не исчезнут. В первую очередь это касается праздничного ассортимента. По словам Пендзина, у украинцев при большом желании будет возможность сэкономить на алкоголе, конфетах и мандаринах.

"Нужно будет задаться целью попутешествовать по торговым точкам. В разных будут разные подходы – в зависимости от запасов. На рынке акции точно никто делать не будет, а вот торговые сети однозначно будут привлекать клиентов, чтобы максимально распродаться перед праздниками", – отмечает эксперт.

А вот классический набор социально значимых продуктов питания вряд ли будет попадать под акции. Пендзин уверен: никто перед праздниками не станет распродавать помидоры, свеклу или другие овощи.

Ожидать снижения цен после завершения праздников не стоит. Большинство экспертов едины во мнении, что в 2022 году стоимость продуктов продолжит неизбежно расти. Но причина кроется не только в экономической ситуации Украины, но и в тенденциях на мировых рынках.