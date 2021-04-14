В Украине подорожали основные продукты: что выросло в цене

По всему миру подсолнечное масло подорожало до 10-летнего максимума. При том, что Украина – главный производитель продукта, рост цен нас не обошел. Так, литр масла продают уже по 60 грн. Также подорожали яйца, мясо, молоко, мука и сахар.

Об этом сообщает "Сегодня". Существует сразу несколько причин подорожания. К примеру, подсолнечное масло взлетело в цене из-за неурожая.

"Украина обеспечивает половину мирового экспорта масла. Таким образом, неурожай в Украине сам по себе спровоцировал рост цен", – говорит экономист Борис Кушнирук.

Также на рост цен повлиял коронакризис. Эти факторы характерны для всего мира. Но в Украине есть и свои личные – повышение минимальной зарплаты и тарифов. Фермерам уже пришлось повысить расценки, но они все еще уверяют, что работают в убыток.

Отметим, что некоторые продукты дорожать уже не будут, считают эксперты. Так, яйца традиционно подешевеют после Пасхи, а стоимость овощей и фруктов упадет летом почти вдвое. При этом ценники на масло, муку и мясо останутся на высоком уровне. Эти продукты могут подешеветь лишь тогда, когда соберут новый урожай зерновых.

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