В Україні подорожчали основні продукти: що виросло в ціні

По всьому світу соняшникова олія подорожчала до 10-річного максимуму. При тому, що Україна – головний виробник продукту, зростання цін нас не оминуло. Так, літр олії продають уже по 60 грн. Також подорожчали яйця, м'ясо, молоко, борошно і цукор.

Про це повідомляє "Сегодня". Існує відразу кілька причин подорожчання. Наприклад, соняшникова олія злетіла в ціні через неврожай.

"Україна забезпечує половину світового експорту олії. Так, неврожай в Україні сам по собі спровокував зростання цін", – говорить економіст Борис Кушнірук.

Також на зростання цін вплинула коронакриза. Ці фактори характерні для всього світу. Але в Україні є і свої особисті причини – підвищення мінімальної зарплати і тарифів. Фермерам уже довелося підвищити розцінки, але вони все ще запевняють, що працюють у збиток.

Відзначимо, що деякі продукти дорожчати вже не будуть, вважають експерти. Так, яйця традиційно подешевшають після Пасхи, а вартість овочів і фруктів впаде влітку майже вдвічі. Водночас цінники на олію, борошно і м'ясо залишаться на високому рівні. Ці продукти можуть подешевшати лише тоді, коли зберуть новий урожай зернових.

Як повідомляв OBOZREVATEL: