В Украине подорожал алкоголь: сколько стоит бутылка

В Украине в 2021 году подорожал алкоголь – на 1,7-9,8%. Больше всего в цене прибавило отечественное пиво – с 17,5 грн/0,5 литра до 19,2 грн/0,5 литра, т.е., почти 10%.

Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, в цене выросли и другие алкогольные напитки. В частности:

водка подорожала на 1,7% – с 92,7 грн/0,5 литра до 94,2 грн/0,5 литра;

вина столовые отечественные – на 5,7%, с 66,3 грн/0,75 литра до 70 грн/0,75 литра.

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Алкоголь будет дорожать

В Украине с 2022-го увеличится стоимость ликеро-водочной продукции и пива из-за перерасчета ставок. В результате пиво крепостью в 8% (из расчета за бутылку) подорожает на 2,1 грн.

Это следует из принятого в Верховной Раде законопроекта №5600. По новым правилам цена будет разной:

крепостью в 4% – подешевеет на 39 копеек;

крепостью в 8% – подорожает на 2 грн 1 копейку.

Акцизный налог на ликеро-водочную продукцию повышается на 5%. Кроме того, из-за изменения механизма расчета акциза на пиво ставка налога на пенный напиток увеличивается на 8%. Теперь с 1 января 2022 года пиво будет облагаться по ставке 59,82 грн за 1 л этилового спирта, затраченного на его производство. Сейчас действует налог в размере 2,78 грн за литр пива независимо от крепости.

Отметим, повышение акцизов в том числе может позволить и сократить потребление алкоголя. Правда, параллельно с этим необходимо бороться с нелегальным теневым рынком, который традиционно набирает обороты при росте цен на легальную продукцию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в 2021 году подорожали все табачные изделия. К примеру, средняя стоимость сигарет с фильтром отечественных марок поднялась на 18,1% – с 43,3 грн/пачка (20 шт.) до 51,1 грн/пачка (20 шт.). Общий же рост цен составил 15,7-18,3%.