Сигареты в Украине сильно подорожали: сколько стоит пачка

В Украине в 2021 году подорожали все табачные изделия. К примеру, средняя стоимость сигарет с фильтром отечественных марок поднялась на 18,1% – с 43,3 грн/пачка (20 шт.) до 51,1 грн/пачка (20 шт.). Общий же рост цен составил 15,7-18,3%.

Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, в цене выросли и другие табачные изделия. В частности:

сигареты с фильтром медиум класса подорожали на 18,3% – с 49,9 грн/пачка (20 шт.) до 59 грн/пачка (20 шт.);

сигареты с фильтром премиум класса – на 15,7%, с 57,9 грн/пачка (20 шт.) до 67 грн/пачка (20 шт.);

сигареты без фильтра – на 17,2%, с 38,7 грн/пачка (20 шт.) до 45,4 грн/пачка (20 шт.).

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В 2022 году курить станет дороже

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в 2022 году каждая пачка сигарет подорожает как минимум на 8 грн. Это произойдет в связи с повышением акциза на 20%.

Минимальная стоимость пачки сигарет составит около 50 грн. Такой рост предусмотрен уже взятыми Украиной перед ЕС обязательствами.

В ЕС минимальные акциз на 1000 сигарет составляет не менее 90 евро. Постепенно до этой отметки дойдет и Украина.

Для ЕС подорожание сигарет в Украине дает возможность снизить уровень контрабанды, когда дешевые украинские сигареты везут в соседние страны. Однако при этом уровень фальсификата внутри страны достигает исторических максимумов.

Это делают с помощью точек безтаможенной торговли в аэропортах и пунктах пропуска. Сигареты оформляют на пассажиров, которые ничего не подозревают, затем продают внутри страны. А так как за продукцию, которую вывозят из страны, акциз платить не нужно, на нее могут делать скидку, продацы же зарабатывают сверхприбыль.

Бюджет от таких махинаций теряет миллиарды гривен. Также страдают и честные табачники: им приходится конкурировать с коллегами, которые нарушают закон и не платят акцизы.

В Украине запретят некоторые сигареты и не будут продавать "айкос" 18-летним

В Украине запретят продажу электронных сигарет и устройств для нагрева табака (например, "айкос", "глово" и т.д.) гражданам до 21 года. Кроме того, пользоваться такими устройствами запретят во всех местах, где нельзя курить обычные сигареты.

Это, в частности, касается кафе и ресторанов, территорий больниц, рабочих мест и т.д. А обычные ароматизированные сигареты должны будут исчезнуть из продажи.

Такие новшества предусматривает принятый в Верховной Раде во втором чтении законопроект № 4358. За документ проголосовали 317 народных депутатов. Что изменится:

электронные сигареты и устройства для нагрева табака запрещается продавать людям, не достигшим 21 года;

курение с помощью электронных устройств в общественных местах запрещается;

реклама таких устройств на улицах и в СМИ тоже будет запрещена, а на упаковках появятся предупреждения о вреде курения (с картинками);

медицинские предупреждения на упаковках как сигарет, так и электронных устройств для курения будут увеличены до 65% площади пачки;

производителей табачных изделий обяжут отчитываться об ингредиентах их продукции;

в сигареты и табак для самокруток нельзя будет добавлять ароматизаторы, в том числе капсулы с разными "вкусами".

Авторы документа отмечают, что сегодня в Украине слишком сильно распространено курение среди детей и молодежи. Кроме того, по их мнению, ароматизированные сигареты тоже больше всего вредят молодым людям.

Глобальный опрос GYTS показал, что 18,4% детей 13-15 лет пользуются электронными сигаретами, а когда-либо пробовали курить электронные сигареты аж 40% детей такого возраста. Кроме того, каждый пятый подросток в Украине курит вейп, подсчитали во Всемирной организации здравоохранения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что последний громкий случай контрабанды табака в ЕС был зафиксирован 16 октября. Тогда венгерские правоохранители задержали партию контрабандных сигарет украинского производства. Их пытались провезти через границу под видом упаковок с солью.