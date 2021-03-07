В Украине подорожает мясо: эксперт назвал новые цены

В ближайшее время в Украине ожидают повышения минимум на 10% цен на определенные виды мяса, а также сало.

Такой прогноз сделал исполнительный директор ассоциации "Мясная отрасль" Николай Бабенко. Своими предположениями он поделился в эфире канала "Украина 24".

"Цены поднимутся на все продукты только из свинины и говядины. Изменения не коснулись птицеводства. Там ставка налога на добавленную стоимость не менялась. А все изделия из свинины, в том числе колбасы и сало, подорожают в среднем на 10%", – сказал эксперт.

По его словам, если до сегодня в супермаркете килограмм свиного бедра стоит 90 гривен, то вскоре стоимость самой дешевой свинины может превысить 100 грн за 1 кг.

"Зависит от того, где кто будет покупать – цена на мясо свиней может вырасти и до 150 грн за 1 кг", – добавил Бабенко.

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