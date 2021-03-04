В Украине резко подорожали продукты: Шмыгаль раскрыл план действий

В Украине подорожали почти все продукты питания. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какие действия предпринимает государство для урегулирования цен. Так, чтобы сбалансировать цены на куриные яйца, проведены беседы с ключевыми группами производств, для того, чтобы они увеличили предложение, особенно к пасхальным праздникам. Это поспособствует спросу и повлияет на цены.

Относительно роста цен на другие продукты, здесь могут быть регулирования путем введения экспортных квот и пошлин. Это касается зерновых, гречихи и отдельных видов продуктов. Об этом премьер заявил в ходе пресс-конференции 4 марта. Встреча с журналистами транслировалась на официальном Youtube-канале правительства.

"Мы проанализировали изменения цен. Действительно, на отдельные продукты рост присутствует и, особенно, по сравнению с январем. Выросла цена на овощи. Если сравнить февраль 2021-го и февраль 2020-го, то на некоторые из этих товаров цены снизились. Поэтому здесь надо смотреть, как происходит колебание цен", – поясняет Шмыгаль.

Однако он отметил, что критического или шокового роста цен на продукты нет. "Если сравнивать цены год к году, месяц к месяцу, у отдельных группах продуктов есть свои причины. Мы их понимаем, знаем как их регулировать. В ближайшее время это будет сделано. Возобновление поставки, например, яиц требует определенного периода времени – от двух до трех недель", – сказал премьер.

Минэкономики уже начало работать над этим. Такими способами хотят сбалансировать цены. "Вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цены или наценку правительство не планирует, то есть мы будем лишь стимулировать или поддерживать производителей, чтобы увеличить спрос там, где есть дефицит, который способствует скачку цен", – подытожил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL: