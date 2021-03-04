В Украине резко подорожали продукты: Шмыгаль раскрыл план действий
В Украине подорожали почти все продукты питания. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какие действия предпринимает государство для урегулирования цен. Так, чтобы сбалансировать цены на куриные яйца, проведены беседы с ключевыми группами производств, для того, чтобы они увеличили предложение, особенно к пасхальным праздникам. Это поспособствует спросу и повлияет на цены.
Относительно роста цен на другие продукты, здесь могут быть регулирования путем введения экспортных квот и пошлин. Это касается зерновых, гречихи и отдельных видов продуктов. Об этом премьер заявил в ходе пресс-конференции 4 марта. Встреча с журналистами транслировалась на официальном Youtube-канале правительства.
"Мы проанализировали изменения цен. Действительно, на отдельные продукты рост присутствует и, особенно, по сравнению с январем. Выросла цена на овощи. Если сравнить февраль 2021-го и февраль 2020-го, то на некоторые из этих товаров цены снизились. Поэтому здесь надо смотреть, как происходит колебание цен", – поясняет Шмыгаль.
Однако он отметил, что критического или шокового роста цен на продукты нет. "Если сравнивать цены год к году, месяц к месяцу, у отдельных группах продуктов есть свои причины. Мы их понимаем, знаем как их регулировать. В ближайшее время это будет сделано. Возобновление поставки, например, яиц требует определенного периода времени – от двух до трех недель", – сказал премьер.
Минэкономики уже начало работать над этим. Такими способами хотят сбалансировать цены. "Вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цены или наценку правительство не планирует, то есть мы будем лишь стимулировать или поддерживать производителей, чтобы увеличить спрос там, где есть дефицит, который способствует скачку цен", – подытожил Шмыгаль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине в 2021-м все продукты питания подорожают на уровень инфляции. Однако подсолнечное масло, хлебобулочные изделия и сахар вырастут в цене существенно выше, до 15% от их стоимости на начало года.
В Украине всего за несколько недель цены на некоторые продукты выросли на 10-15%.Такой скачок объясняется, в том числе, подорожанием газа для промышленных производителей.