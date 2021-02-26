В Украине взлетели цены на продукты: экономист назвал причину

В Украине всего за несколько недель цены на некоторые продукты выросли на 10-15%. Такой скачок объясняется, в том числе, подорожанием газа для промышленных производителей

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. "Поскольку энергоносители являются важным элементом себестоимости товаров и услуг, когда их стоимость существенно возрастает, растут и цены на все без исключения товары и услуги. В том числе, на продукты питания", – говорит Новак.

Особенно это существенно для тех производств, где большую долю расходов занимают энергоносители. К примеру, производство яиц. "Для этого процесса нужно использовать много электроэнергии и газа. Ни производитель, ни торговец не будут работать в минус. Они будут вкладывать все расходы в конечную цену", – объясняет экономист.

Что интересно, цены на мясо и рыбу поднялись незначительно. Когда покупательная способность населения падает, люди отдают предпочтение более дешевым продуктам. Если цена на мясо будет резко расти – продажи упадут.

В то же время, по словам Андрея Новака, курс гривни сейчас достаточно стабилен и на рост цен не влияет. Но если гривна начнет падать – это спровоцирует дополнительное подорожание товаров. Напомним, что по данным Госстата, еще в январе наметилась тенденция к росту цен на некоторые группы продуктов. К примеру, яйца подорожали в среднем на 15,4%, а овощи на 6,5%.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине всего за неделю стоимость подсолнечного масла в розничных сетях выросла на 10 грн за 850 мл. В некоторых магазинах стоимость бутылки достигает более 60 грн, в то время как еще неделю назад цены колебались около 37 грн.