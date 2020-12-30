В Украине подорожает хлеб: сколько придется платить в 2021-м

В Украине цены на хлеб в 2021 году вырастут по сравнению с 2020-м на 3-5%. Например, пшеничный хлеб первого сорта подорожает на 1-1,5 грн.

Об этом со ссылкой на прогноз Всеукраинской аграрной рады (ВАР) сообщают Українськi Новини. "Мы прогнозируем до 3-5% рост цены на хлеб", – сказал заместитель главы ВАР Денис Марчук в эфире одного из телеканалов.

Среди причин возможного роста цен ВАР называет рост коммунальных тарифов, цен на топливо и минимальной заработной платы, а также подорожание зерновых из-за снижения урожая в текущем году.

По данным ВАР, за 2020 год хлеб подорожал на 7% по сравнению с 2019 годом.

"Но рост цен на товары повседневного спроса, прежде всего на продукты, сдержит низкая покупательная способность населения, поэтому он окажется ниже, чем мог бы – в среднем 1,5% за квартал", – уверен экономист Алексей Дорошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года, что приведет к росту цен на продукты и товары.