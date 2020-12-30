В Україні подорожчає хліб: скільки доведеться платити у 2021-му

В Україні ціни на хліб у 2021 році зростуть порівняно із 2020-м на 3-5%. Наприклад, пшеничний хліб першого сорту подорожчає на 1-1,5 грн.

Про це з посиланням на прогноз Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) повідомляють Українськi Новини. "Ми прогнозуємо до 3-5% зростання ціни на хліб", – сказав заступник глави ВАР Денис Марчук в ефірі одного з телеканалів.

Серед причин можливого зростання цін ВАР називає зростання комунальних тарифів, цін на паливо і мінімальної заробітної плати, а також подорожчання зернових через зниження врожаю поточногго року.

За даними ВАР, упродовж 2020-го хліб подорожчав на 7% порівняно з 2019 роком.

"Але зростання цін на товари повсякденного попиту, передусім на продукти, стримає низька купівельна спроможність населення, тому воно виявиться нижчим, ніж могло б бути – в середньому 1,5% за квартал", – упевнений економіст Олексій Дорошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства спрогнозувало зростання інфляції на початку 2021 року, що призведе до зростання цін на продукти й товари.