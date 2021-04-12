В Украине подорожает гречка: как изменится стоимость

В Украине до конца 2021-го гречка подорожает на 10-15%. Отмечается, что по сравнению с сентябрём 2020 года ее стоимость выросла на 40-45%.

Об этом сообщил глава Союза украинского селянства Иван Томич, пишет "ГолосUA". "В Украине продолжат дорожать крупы, в том числе и гречка. В частности, гречка по сравнению с сентябрём прошлого года выросла в цене на 40-45%. В этом году гречка, продолжит расти в цене. До конца 2021 года она подорожает на 10-15%", – заявил Томич.

Кроме того, в стране продолжит дорожать сахар. Ключевой причиной подорожания является сокращение объёмов производства.

По словам эксперта, в 2020-м украинские производители изготовили немногим больше миллиона тонн продукта. В то же время объёмы потребления в стране составляют около полутора миллиона тонн.

Как сообщалось ранее, рост мировых цен на продукты питания непосредственно влияет на рост на эту продукцию в Украине. Подорожание также обусловлено несколькими внутренними факторами.

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