В Україні подорожчає гречка: як зміниться вартість

В Україні до кінця 2021-го гречка подорожчає на 10-15%. Відзначається, що в порівнянні з вереснем 2020 року її вартість зросла на 40-45%.

Про це повідомив глава Союзу українського селянства Іван Томич, пише "ГолосUA". "В Україні продовжать дорожчати крупи, в тому числі і гречка. Зокрема, гречка в порівнянні з вереснем минулого року зросла в ціні на 40-45%. В цьому році гречка, продовжить рости в ціні. До кінця 2021 року вона подорожчає на 10-15%", – заявив Томич.

Крім того, в країні продовжить дорожчати цукор. Ключовою причиною подорожчання є скорочення обсягів виробництва.

За словами експерта, в 2020-му українські виробники виготовили трохи більше мільйону тонн продукту. Водночас обсяги споживання в країні становлять близько півтора мільйона тонн.

Як повідомлялося раніше, зростання світових цін на продукти харчування безпосередньо впливає на зростання на цю продукцію в Україні. Подорожчання також обумовлено декількома внутрішніми факторами.

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