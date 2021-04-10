Минэкономики приняло меры для стабилизации цен на продукты

Министерство экономического развития и торговли сообщило, что приняло необходимые меры, направленные на стабилизацию цен на продукты социального сегмента в Украине.

Ведомство сделало совместные заявления с профильными ассоциациями, ключевыми компаниями-производителями и продуктовыми сетями по ценам на основные продовольственные товары – муку, хлеб, масло, мясо птицы, яйца, сахар. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Для стабилизации цен на сахар министерство в начале марта выдало лицензии на импорт 120 000 тонн сахара-сырца, что составляет 10% годового внутреннего потребления.

Для стимулирования увеличения производства гречки и картофеля и, соответственно, стабилизации цен на эти продукты, правительство добавило новые специальные программы поддержки сельхозпроизводителей путем выделения бюджетных субсидий.

Также было введено декларирование цен на товары, имеющие важную социальную значимость. Декларированию подлежит розничная цена, которая повышается на 5 и более процентов в течение недели.

Напомним, в марте 2021-го индекс цен на продовольственные товары вырос на 2,1% по сравнению с февралем, до 118,5 пункта – максимум с июня 2014 года. Подорожание продолжается уже десятый месяц подряд. Значительнее всего выросла стоимость растительных масел и молочной продукции.

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