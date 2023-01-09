В Украине пересчитали цены на молокопродукты: сколько стоят кефир, масло, молоко

В Украине пересчитали цены на молочную продукцию. К примеру, молоко Простоквашино 1% по состоянию на 9 января стоит 40,16 грн за 900 мл, что почти на 2 грн больше среднемесячной его стоимости в декабре-2022, составившей 38,32 грн. А вот кефир подешевел – 950 мл Селянского 2,5% упали в цене почти на 1 грн, с 38,37 грн до 37,72 грн.

Видео дня

Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях супермаркетов кефир Селянский 2,5% стоит (за 950 мл):

Novus – 39,99 грн;

Metro – 37,39 грн;

Varus – 37,5 грн;

Auchan – 36 грн.

На подорожавшее же почти на 2 грн молоко Простоквашино 1% магазины установили цены (за 900 мл):

Metro– 38,32 грн;

Novus – 41,99 грн.

Подорожало и молоко Яготинское 2,6%. Его цена выросла на 2,23 грн/900 мл – с 36,74 грн до 38,97 грн. Цены в супермаркетах:

Auchan – 37,6 грн;

Novus – 38,99 грн;

Metro – 36,98 грн;

Varus – 38,9 грн;

Megamarket– 42,4 грн.

Выросло в цене и сливочное масло: Яготинское 73% подорожало с 67,16 грн/180 гр. до 67,7 грн/180 гр. (+0,54 грн). В супермаркетах его продают по (за 180 гр.):

Novus– 69,19 грн;

Metro – 65,41 грн;

Auchan – 68,5 грн.

А вот творог подешевел почти на 2 грн – Простоквашино 9% упал в цене с 65,17 грн/300 гр. до 63,12грн/300 гр. Цены в супермаркетах (за 300 гр.):

Metro – 63,45 грн;

Auchan– 62,3 грн;

Varus – 63,6 грн.

Еда будет дорожать

В целом же в Украине ожидается подорожание продуктов питания. Причина – переход многих сельхозпроизводителей на генераторы – что влияет на себестоимость произведенной продукции.

Впрочем, подорожание будет несущественное. Как рассказали в Минагрополитики, оно составит 3-5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году в Украине резко подорожала плодоовощная продукция, в частности лук, морковь, земляника. По оценкам, цены на основной набор овощей и фруктов в гривне выросли на 47-48% по сравнению с ноябрем 2021 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!