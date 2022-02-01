В Украине пересчитали цены на крупы: как изменилась их стоимость

В Украине значительно выросли цены на крупы. По сравнению с декабрем 2021 года цены на гречку, рис и пшено увеличились на несколько гривен за килограмм.

Согласно данным издания "Минфин", по состоянию на 30 января 2022 года, среднемесячная цена гречки повысилась на 3,59 грн – с 47,26 грн/кг до 50,85 грн/кг.

Также подорожало пшено. Рост его среднемесячной цены составил 1,76 грн – с 19,91 грн/кг до 21,67 грн/кг.

Рост цены затронул и рис. В частности:

рис длинный подорожал на 3,56 грн – с 38,34 грн/кг до 41,9 грн/кг;

рис круглый – на 66 коп., с 34,54 грн/кг до 35,2 грн/кг.

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Сколько стоит гречка в столичных супермаркетах

В супермаркетах Киева, по состоянию на 1 февраля 2022 года, гречка стоит 45,2-58,9 грн/кг. Как засвидетельствовал мониторинг OBOZREVATEL, цены такие:

ЕКО маркет – 57,9 грн/кг;

Auchan – 54,3 грн/кг;

Metro – 45,2 грн/кг;

Varus – 58,9 грн/кг.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине расширили список продуктов, цены на которые регулирует государство. В него, кроме хлеба, внесли также сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны, молоко, сливочное масло и т.д. Теперь подорожание этих товаров должны заранее декларировать. Также запрещается устанавливать торговую наценку свыше 10%.

Тем не менее, госрегулирование не гарантирует остановки роста цен. К примеру, на подсолнечное масло цены не обвалились. Более того, некоторые ее марки дорожают от недели до недели.