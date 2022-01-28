Цены на масло в Украине продолжают расти, несмотря на госрегулирование

Несмотря на введение в Украине регулирования цен на подсолнечное масло, они не обвалились. Более того, некоторые его марки дорожают от недели к неделе.

Так, согласно данным "Минфина", в январе 2022 года среднемесячная стоимость одной из самых популярных в Украине марок масла – "Олейны" – выросла, по сравнению с декабрем, когда было введено госрегулирование. Причем рост составил почти 2 грн – с 56,01 грн/0,85 л до 57,76 грн/0,85 л.

А среднемесячная цена на другое популярное масло – "Щедрый дар" – снизилась чисто символически. В декабре-2021 бутылка на 0,87 л стоила 55,76 грн, а в январе-2022 ее стоимость опустилась до 55,12 грн. Т.е. удешевление составило всего 64 коп.

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Более того, цены на масло выросли даже по сравнению с прошлой неделей. Так, "Олейна" подорожала на 55 коп – с 57,21 грн/0,85 л до 57,76 грн/0,85 л. А "Щедрый дар" – на 29 коп., с 54,83 грн/0,87 л до 55,12 грн/0,87 л.

Сколько стоит подсолнечное масло в столичных супермаркетах

В супермаркетах Киева по состоянию на 28 декабря, цена на бутылку "Олейны" колеблется от 57,1 грн до 58,49 грн. На "Щедрый дар" – от 51,9 грн до 60,9 грн. Как засвидетельствовал мониторинг OBOZREVATEL, цены такие:

Metro:

Varus:

АТБ:

"Сильпо":

Цены высокие из-за отсутствия конкуренции

По словам кандидата экономических наук Александра Хмелевского, сказанными для 34 канала, высокие цены на масло в Украине "обеспечивает" ориентация производителей на экспорт. Он отмечает: поскольку более 90% производимого масла экспортируется, "производители ставят мировые цены на свою продукцию" и на внутреннем рынке.

Со своей стороны, экономист Олег Пендзин отмечает, что другой причиной является фактическая монополизация рынка. Он объясняет: из-за того, что они не пускают в украинские магазины более дешевые пальмовые и рапсовые масла, их производители не имеют возможности "сбивать" цены.

"В мире как? Цена на пальму упала. Хочет или не хочет среднеценовой сегмент – подсолнечное масло – должно снижать цену, потому что потеряет рынок. У нас масло выросло достаточно серьезно в то же время, когда летом в мире цена на масло, в том числе подсолнечное снизилась на 20, на 30%", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине цена на подсолнечное масло сравнялась со стоимостью оливкового. Правда, речь пока идет о демократичных марках последнего.