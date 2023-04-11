В Украине пересчитали пенсии военным: назван средний размер выплаты

В Украине весной 2023 года проиндексировали, то есть пересчитали в сторону повышения, 553 тыс. военных пенсий. В среднем такие пенсионные выплаты теперь составляют 10 575 грн.

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Повышение в среднем составило 1200 грн. Такие данные предоставила замглавы Пенсионного фонда (ПФУ) Ирина Ковпашко, сообщает "Укринформ".

"Мы проиндексировали более 553 тыс. пенсий, средний размер повышения военной пенсии составил 1 200 гривен. После индексации с 1 марта средний размер пенсионной выплаты военных пенсионеров составил более 10 575 гривен", – подчеркнула Ковпашко.

При этом в Украине военные смогут по новым правилам оформлять статус участника боевых действий (УБД): документы самостоятельно будет собирать специальная комиссия. Также упростят процедуру оформления статуса военного, который получил инвалидность, и процедуру получения документов семьям погибших военных.

Кроме того, с 2023 года в Украине также установлены отдельные выплаты для ряда военных пенсионеров. Это касается таких категорий:

лица, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда",;

лица, которые после 2014 года награждены орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, "За мужество" трех степеней или княгини Ольги трех степеней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участники боевых действий могут досрочно выйти на пенсию. Среди претендентов – военнослужащие, начальствующий и рядовой состав органов внутренних дел, а также полицейские, участвовавшие в боевых действиях.

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