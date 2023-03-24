В Украине изменят правила для всех военных: получить статус УБД можно будет по упрощенной процедуре

В Украине военные смогут по новым правилам оформлять статус участника боевых действий (УБД): документы самостоятельно будет собирать специальная комиссия. Также упростят процедуру оформления статуса военного, который получил инвалидность, и процедуру получения документов семьям погибших военных.

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Об этом говорится в законопроекте под номером 9141, который уже зарегистрирован в парламенте. Законопроект инициировали военные, а механизм разработали члены общественной организации "Юридическая сотня" (занимаются защитой прав военных). Документ в парламенте зарегистрировали под авторством нескольких десятков нардепов, в том числе и членов профильного комитета. Главный автор – Егор Чернев ("Слуга народа").

"Этот законопроект был инициирован военными. По их запросу группа народных депутатов во главе с господином Черневым его подала в Верховную Раду. Ждем его рассмотрения парламентом. Он должен облегчить процедуру получения статуса участника боевых действий и уменьшит участие военного в этом слишком бюрократическом процессе", – рассказала OBOZREVATEL глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Что изменится:

сейчас при оформлении статуса военный сам должен обращаться в свою часть для получения необходимых документов. В "Юридическую сотню" на момент разработки законопроекта поступило 600 обращений от военных, которые не могли получить статус участника боевых действий и 300 обращений от тех, кто столкнулся с проблемами при оформлении статуса военного, получившего в ходе боевых действий инвалидность, и семей погибших военных;

В "Юридическую сотню" на момент разработки законопроекта поступило 600 обращений от военных, которые не могли получить статус участника боевых действий и 300 обращений от тех, кто столкнулся с проблемами при оформлении статуса военного, получившего в ходе боевых действий инвалидность, и семей погибших военных; про новым правилам военный или член семьи сможет обращаться в специальную комиссию, которая будет обязана самостоятельно получать все необходимые документы. Военные части получат 30 дней на то, чтобы предоставить документы комиссии. А если их не предоставят: должны письменно назвать причину отказа.

Законопроект коснется всех украинских военных. Он освободит их от необходимости самостоятельно собирать документы, которые необходимы для получения статуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта Украина вернула из российского плена 130 военных, среди которых защитники "Азовстали", Бахмута и Соледара. В обратном направлении отправились 90 российских оккупантов.

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