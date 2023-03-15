Часть украинцев может выйти на пенсию раньше положенного: как подать заявление

В Украине участники боевых действий могут досрочно выйти на пенсию. Среди претендентов – военнослужащие, начальствующий и рядовой состав органов внутренних дел, а также полицейские, участвовавшие в боевых действиях.

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Также правом досрочного ухода на пенсию могут воспользоваться мужчины после достижения 55 лет и женщины после достижения 50 лет. Об этом сообщили в ГУ Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

При этом наличие страхового стажа влияет на назначение выплат. Для мужчин он должен составлять не менее 25 лет, для женщин – 20 лет.

Какие нужны документы?

Паспорт;

документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о стаже;

документы, удостоверяющие особый статус личности (удостоверение участника боевых действий и справка о периоде участия в боевых действиях).

Как подать заявку?

Обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины лично;

подать документы через вебпортал электронных услуг ПФУ (надо прикрепить сканы своих документов и использовать квалифицированную электронную подпись или электронную систему BankID).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине участники боевых действий на пенсии имеют право на доплату в размере 523,25 грн. К тому же общий размер пенсии такого гражданина не может быть меньше 4395,3 грн (210% прожиточного минимума).

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