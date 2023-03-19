В Украине переписали цены на ключевой продукт: какие цены в магазинах

В Украине пересчитали цены на подсолнечное масло. К примеру, по состоянию на 19 марта бутылка на 850 мл Олейны рафинированыой стоит в среднем 63,32 грн, что на 60 коп. превышает среднемесячную цену февраля.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов это масло продают по (за бутылку 850 мл):

Megamarket – 71,9 грн;

Auchan – 57,9 грн;

Novus – 61,99 грн;

Metro – 61,5 грн.

А вот подсолнечное масло Щедрый Дар рафинированное подешевело на 52 коп./850 мл. Цены снизились с 67,02 грн до 66,5 грн. Стоимость в магазинах (за бутылку 850 мл):

Novus – 67,19 грн;

Auchan – 65,8 грн.

Впрочем, резких перепадов в стоимости продукта не наблюдалось уже давно. Так, на Олейну в последний раз значительно меняли цену в июне, когда она подорожала с 58,5 грн до 62,73 грн.

Стоимость Щедрого Дара же серьезно пересчитывали еще раньше – в мае. Тогда это масло выросло в цене с 54,26 грн до 61,52 грн.

Масло может подорожать

В то же время производители предупреждают: наращивание экспорта семян подсолнечника может привести к сокращению производства подсолнечного масла и остановке маслодобывающих предприятий. Что, в свою очередь, может вызвать рост цен на продукт.

Так, экспорт подсолнечника в 2022 году достиг 2,754 млн тонн – его продажи за границу выросли в 35 раз против 2021 года. При этом, по данным профильной ассоциации "Укролияпром", работой было загружено лишь 70% мощностей доступных заводов.

В связи с этим, в ассоциации призывают продавать в Европу не подсолнечник, а уже готовое масло, что значительно более выгодно экономически. В частности, отмечается,:

наращивание экспорта основной масличной культуры снизило заинтересованность стран ЕС в украинском подсолнечном шроте;

достаточные для обеспечения потребностей ЕС объемы подсолнечника "могут повлечь за собой потерю рынков сбыта масла".

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же в Украине выросла стоимость продуктов питания. Так, в феврале-2023, по сравнению с февралем-2022, они подорожали на 31,5%. Больше всего – яйца, цена на которые подскочила сразу на 80,3%.

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