В Украине пенсии в 2022-м получат не все: правила кардинально изменили

В Украине с января 2022-го ужесточили требования для получения пенсии в 60 лет. Для того, чтобы получить выплату вовремя, нужно будет иметь не 28, а 29 лет стажа.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. На 12 месяцев также увеличатся требования для получения выплаты в 63 и 65 лет. В результате:

чтобы получить пенсию в 60 лет – 29 лет стажа;

чтобы получить пенсию в 63 года – 19 лет стажа;

чтобы получить пенсию в 65 лет – 15 лет стажа.

Отметим, требования по стажу будут расти ежегодно до того момента, пока для пенсии в 60 лет не нужно будет иметь 35 лет стажа, для пенсии в 63 года – 25 лет стажа. Неизменно останется только граница для тех, кто хочет выйти на пенсию в 65 лет. Им нужно будет иметь 15 лет стажа.

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Такие новшества должны способствовать выходу рынка труда из тени. В Украине миллионы работоспособных официально не являются безработными, при этом не декларируют доходы. Кроме того, около 40% работающих показывают налоговой минимальную зарплату.

Выход рынка труда из тени может наполнить не только государственный бюджет, но и бюджет Пенсионного фонда. А это ресурс для повышения зарплат бюджетникам, медицину, оборону. Кроме того, повышение доходов Пенсионного фонда может способствовать росту размера выплат.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.