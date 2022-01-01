Новые требования для пенсий и подорожание коммуналки: что ждет украинцев в январе

Январь 2022 года может запомниться украинцам подорожанием ключевых продуктов, пересчетом части тарифов на коммуналку и повышением требований к пенсионерам. При этом некоторым студентам повысят стипендии в 2,5 раза, а аналитики прогнозируют снижение курса доллара.

Как и почему изменится жизнь украинцев в первом месяце нового года, читайте в материале OBOZREVATEL.

Могут резко подорожать ключевые продукты

Из-за роста цен на энергоносители, производители социально значимых продуктов питания хлебной, мясной и молочной групп будут вынуждены резко поднять цены уже в январе, заявил исполнительный директор Дискуссионного экономического клуба Олег Пендзин. По его словам, эти отрасли очень энергозатратные, потому нынешние цены на газ для них просто неподъемные.

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"Если сейчас правительство не найдет возможности удешевить газ для этой категории производителей, по их словам, есть большая опасность стремительного роста цен как на хлеб, так и на всю социально значимую корзину. В случае негативного сценария, хлебопекари ожидают увеличения цен на уровне 20-30% в месяц. По мясной и молочной отрасли, как я понимаю, цифры будут схожие. Это коллапс", – заключает эксперт.

По словам Пендзина, чтобы решить проблему, правительство должно найти или дешевый газ, или же разработать систему компенсаций. Одним из возможных шагов эксперт видит государственное регулирование цен, по крайней мере, на торговую надбавку.

Доллар может подешеветь

В январе курс доллара, скорее всего, будет находиться на уровне декабрьского, или же опустится на 20-25 копеек – до 27 грн/$, заявила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. По ее словам, в январе традиционно низкая экономическая активность. Потому не стоит ожидать, что спрос на валюту будет расти.

"Не будет большой активности, потому, наверное, не будет и большого количества участников рынка, которые могли бы предложить много валюты и установить тенденцию к укреплению курса, – говорит Ахтырко. – Но небольшое укрепление все-таки возможно. Вероятно, рынок будет пытаться вернуть курс к отметке 27 грн/$".

По словам Ахтырко, на курс также могут влиять психологические факторы, которые усилились в конце этого года. Под этим подразумевается, в частности, угроза эскалации конфликта с Россией.

"Фундаментальных причин для ослабления гривни пока нет, – утверждает Ахтырко. – Но есть ряд психологических факторов, которые удерживают гривню именно на этом уровне – 27,2 грн. Если мы посмотрим на межбанк, каждый день возникает тенденция к укреплению гривни, но продавцы начинают давить и курс удерживается. Если психологические факторы и дальше будут иметь место, курс может удержаться на тех же позициях и в дальнейшем".

Платить за доставку газа придется больше

В Украине несколько месяцев обсуждали повышения платы за доставку газа. Облгазы на своих сайтах опубликовали свои расчеты, которые удивили даже профильную комиссию по вопросам энергетики и коммунальных услуг. К примеру, "Винницагаз" решила, что за каждый куб (а вернее его доставку) вместо около 2 грн они должны получать больше 4,4 грн.

Но в результате "хотелки" облгазов удовлетворили только частично. Они смогу получать за каждый кубометр всего 2,112 грн. Новые цены будут действовать уже с января 2022-го.

Как изменились тарифы:

"Винницагаз" – с 2,016 до 2,112 грн за куб;

"Волыньгаз" – с 1,884 до 1,884 грн за куб;

"Днепрогаз" – с 1,116 до 1,08 грн за куб;

"Днепропетровскгаз" – с 1,404 до 1,512 грн за куб;

"Криворожгаз" – с 0,612 до 0,636 грн за куб;

"Донецкоблгаз" – с 1,224 до 1,416 грн за куб;

"Мариупольгаз" – с 1,836 до 1,74 грн за куб;

"Житомиргаз" – с 2,016 до 2,04 грн за куб;

"Коростышевгаз" – с 2,100 до 2,184 грн за куб;

"Закарпатгаз" – с 2,136 до 2,388 грн за куб;

"Запорожгаз" – с 1,104 до 1,104 грн за куб;

"Мелитопольгаз" – с 2,148 до 2,208 грн за куб;

"Ивано-Франковскгаз" – с 2,148 до 2,232 грн за куб;

"Тысменицагаз" – с 2,148 до 2,388 грн за куб;

"Киевгаз" – с 0,372 до 0,384 грн за куб;

"Киевоблгаз" – с 1,740 до 1,752 грн за куб;

"Кировоградгаз" – с 1,920 до 1,788 грн за куб;

"Луганскгаз" – с 1,860 до 1,884 грн за куб;

"Львовгаз" – с 2,016 до 2,028 грн за куб;

ДГХП "Сірка" – с 1,368 до 1,452 грн за куб;

"Николаевгаз" – с 2,148 до 2,388 грн за куб;

"Одессагаз" – с 1,008 до 1,308 грн за куб;

"Гадячгаз" – с 1,992 до 2,388 грн за куб;

"Лубныгаз" – с 2,148 до 2,388 грн за куб;

"Полтавагаз" – с 2,136 до 2,112 грн за куб;

"Ривнегаз" – с 2,016 до 1,848 грн за куб;

"Сумыгаз" – с 1,536 до 1,608 грн за куб;

"Тернопольгаз" – с 2,148 до 2,1 грн за куб;

"Тернопольгоргаз" – с 1,056 до 0,96 грн за куб;

"Харьковгаз" – с 2,148 до 2,388 грн за куб;

"Харьковгоргаз" – с 0,42 до 0,516 грн за куб;

"Херсонгаз" – с 2,016 до 1,944 грн за куб;

"Хмельницкгаз" – с 1,992 до 1,848 грн за куб;

"Шепетовкагаз" – с 1,308 до 1,272 грн за куб;

"Уманьгаз" – с 2,136 до 2,34 грн за куб;

"Черкасыгаз" – с 0,648 до 0,684 грн за куб;

"Черновцыгаз" – с 2,136 до 2,568 грн за куб;

"Черниговгаз" – с 1,944 до 2,112 грн за куб.

Отметим, стоимость доставки газа для всех индивидуальна. И цена зависит не только от тарифа облгаза, но и от объемов потребления. Для этого объем потраченного с октября 2020-го по октябрь 2021-го газа делят на 12. Полученную цифру умножают на тариф. Эту сумму нужно платить ежемесячно, независимо от того, сколько голубого топлива вы потратили.

Отметим, также вырастут тарифы и у ряда водоканалов. К примеру, у "Киевводоканала" куб подорожает с 25,38 до 30,384 грн.

Часть стипендий взлетит в 2,5 раза

Кабинет министров еще несколько месяцев назад принял решение повысить стипендии украинским студентам. В первую очередь это коснется тех, кто учится в профтехучилищах. Они смогут получать в 2,5 раза больше (около 1250 грн). Студенты высших учебных заведений будут получать в 1,5 раза больше (2 тыс. грн).

Изменения уже предусмотрели в бюджете страны на 2022 год. Для этого бюджет пришлось увеличить с 3,9 млрд до 5,14 млрд грн.

Как пересчитали выплаты:

студенты вузов: с 1300 до 2000 грн;

студенты техникумов, колледжей: с 980 до 1530 грн;

студенты профессиональных технических училищ: с 490 до 1250 грн.

Изменят правила для пенсионеров

Повышение пенсий в январе 2022-го получат только ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС, которые получили инвалидность. А вот другое новшество – повышение требований к стажу – коснется большого количества украинцев.

Вместо 28 лет нужно будет иметь как минимум 29 лет стажа. Те, кто не выполнит это требования, должны будут работать до 63 или 65 лет. Второй вариант – купить недостающий стаж.

Новые правила для физлиц-предпринимателей ("ФОПов")

В Украине с 1 января физлица-предприниматели второй и третьей группы (кроме самозанятых) обязаны установить кассовые аппараты или программные регистраторы на смартфоны. Простым украинцам это позволит получать чеки и защищать свои права покупателя, а вот налоговой – возможность увидеть реальные обороты "ФОПов".

Дело в том, что львиная доля предпринимателей уже давно не имеет права находиться на едином налоге. Это на самом деле средний бизнес с большими оборотами, но чеки они не выдают, прозрачный учет не ведут и на бумаге показывают небольшие выручки. Кроме того, торговля без чеков – возможность распространять контрабанду.

Правда, есть некоторые "ФОПы", которые могут не устанавливать РРО. Это те, кто не ведет торговлю с физическими лицами, небольшие магазины в селах, которые не продают сигареты и алкогольные напитки.

Стоит также обратить внимание, что январь – период затяжных выходных. В это время замедляются бизнес-процессы, снижается активность во всех экономических сферах.