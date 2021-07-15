В Украине осенью вырастут цены на продукты: что подорожает

В Украине уже осенью 2021 года подорожают базовые продукты – мясо, молоко, яйца. Молочная отрасль в стране падает, а поголовье коров постоянно сокращается.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина". "Поскольку аграрный сектор Украины ориентирован на экспорт, особенно это касается производства зерна и масличных культур, то рост цен на мировых рынках приводит к росту экспорта и роста цен в Украине. Рост цен на зерновые культуры, которые используют для производства кормов для откорма скота и птицы, приводит к росту цен на мясо, яйца, молоко", – заявил кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский.

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Кроме того, в стране происходит массовая фальсификация молочной продукции за счет использования пальмового масла и других компонентов. "Дефицит молока и зависимость от импорта приводят к росту цен на молочную продукцию. На подорожание продовольствия также влияет рост цен на топливо, газ, электроэнергию", – отмечает эксперт.

Напомним, в Украине за год значительно подорожала гречневая крупа (на 13,7%), до 42,01 грн/кг и пшеничный хлеб из муки высшего сорта (на 19,5%), цена которого в июне составила 29,65 грн. При этом в прошлом месяце, по сравнению со стоимостью в аналогичный период 2020-го, подешевело пшено (на 15,6%), а стоит оно 17,69 грн/кг.

Макароны из мягких сортов пшеницы с июня 2020 года по июнь текущего года подорожали на 20,7%, до 23,15 грн/кг. Пшеничная мука выросла в цене на 21,5%, до 14,33 грн/кг, а также заметно подорожал сахар – на 73,5%, до 25,92 грн/кг и подсолнечное масло – на 89,3%, до 64,95 грн/л.

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