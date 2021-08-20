В Украине осенью подорожают продукты и коммуналка: озвучен прогноз

В Украине уже в ближайшее время могут вырасти цены на пищевые продукты и тарифы на коммуналку. Так, подорожание отопления на 40-70% "ударит" по жителям городов.

Об этом написал бывший министр финансов Украины Игорь Уманский в Telegram-канале. "Очень ощутимо возрастет цена для бизнеса, а бизнес переложит эти убытки на цены. Вырастет на все, от продуктов питания до коммуналки. Итак, впоследствии населения таки заплатит за все. Поэтому нас ждет новый виток инфляции", – заявил экс-министр.

По его словам, обычно сразу за всплеском инфляции идет этап девальвации, однако в ближайшее время курс будет стабильным. Так, как отметил Уманский, инфляция ударит по благосостоянию миллионов граждан.

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"Насколько сильно? Интуиция подсказывает, что мы все потеряем 20-30% платежеспособности. Хуже всех миллионам пенсионеров. Для них ни девальвация, ни стабильность с ужасной инфляцией не несут ничего хорошего", – добавил бывший глава министерства.

Ранее сообщалось, что в Украине осенью 2021-го могут значительно снизиться в цене фрукты и овощи. Другие же продукты питания будут только дорожать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 октября 2021-го снизят тарифы на электроэнергию до 1,44 грн. Цена снизится для большинства украинцам. Однако тем семьям, которые используют от 250 кВт*час ток, за каждый следующий кВт*час будут платить по старой цене 1,68 грн.