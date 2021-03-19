В Украине обнаружили опасную игрушку, которая может привести к удушению детей

В Украине обнаружили опасный для детей магнитный конструктор-головоломка NEO CUBE из маленьких магнитных шариков.

Об этом говорится в заявлении Главного управления Госпотребслужбы в Киеве на официальной странице в Facebook. Во время внеплановой проверки характеристик продукции специалистами рыночного надзора обнаружили несоответствия игрушки требованиям технического регламента.

"Это магнитный конструктор-головоломка NEO CUBE из маленьких магнитных шариков. Обращаем внимание потребителей: такие конструкторы опасны для детей. В случае случайного проглатывания шарика (шариков) ребенком возникает вероятность перекрытия дыхательных путей и удушения ребенка, образование язв в кишечной полости и внутреннего кровотечения", – отмечают в ведомстве.

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