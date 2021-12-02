В Украине обнаружили фальсификат масла: назван производитель опасной продукции

В Украине в результате отбора и проверки образцов масла в учебных заведениях обнаружили фальсификат. Как оказалось, в продукции с этикеткой ООО "Богодуховский молзавод" использовали растительные жиры. При этом в масле это запрещено: должны быть только молочные жиры.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба в Кировоградской области (там и проводили проверки). Отметим, что растительные жиры в масле – признак фальсификации продукции. Они могут приводить к образованию трансжиров (могут нанести вред здоровью).

"По результатам лабораторных исследований продукт не отвечает требованиям ISO 17678:2010 по триглицеридному составу. То есть, при изготовлении масла вместо жиров животного происхождения использовали растительные, являющиеся фальсификацией продукции", – говорится в сообщении.

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Все фальсифицированное масло изъяли. Также стоит отметить, что ранее фальсифицированную продукцию ООО "Богодуховский молзавод" также находили и в Харькове.

По разным оценкам в Украине большая часть масла – фальсификат. Использовать исключительно молочные жиры при производстве дорого, поэтому производители ради экономии добавляют дешевые растительные жиры.

При покупке масла в первую очередь стоит обращать внимание на стоимость. Кроме того, эксперты не советуют покупать продукцию на развес на рынках, без указания производителя. Больше шансов приобрести качественную продукцию, если покупать товар проверенных производителей в магазинах и супермаркетах, которые напрямую сотрудничают с предприятиями.

OBOZREVATEL подробно писал о том, как должно выглядеть настоящее масло и какие фирмы чаще всего фальсифицируют продукцию.

Ранее раскрыли нелегальное производство масла. Физлицо-предприниматель Ольга Викторовна Матвиенко производила тонны продукции, в которой вовсе не было молочных жиров (по правилам, масло должно полностью состоять из молочных жиров).